Weltweit hat das niederländische Label bereits großen Erfolg, auch hierzulande dürfte es kein Geheimtipp bleiben: Denn der Hersteller verspricht nichts weniger als „Schuhe, die glücklich machen“. Auf Innovationen wie diese, mit denen man sich oder anderen das Leben angenehmer gestalten kann, ist das Team von Kuhlendahl spezialisiert.

Xsensible Stretchwalker ist eine attraktive Kollektion unter anderem von Sneakern, Sandalen und Zehentrennern, mit denen ihre Träger jederzeit gut zu Fuß sind. Hinter dem stilvoll-sportlichen Design steckt ein vielfach ausgezeichnetes Konzept, das auf einer seit Jahrhunderten bewährten Idee basiert. In Kooperation mit dem japanischen Erfinder ­Tetsuya Nosaka entwickelten die Schuhdesigner aus Nijmegen einen leichten, atmungsaktiven Schuh, der von traditionellen japanischen Sandalen inspiriert ist. Das nach einem patentierten Verfahren bearbeitete Stretchleder schmiegt sich wie eine zweite Haut an den Fuß.

Wichtigstes Element eines jeden Stretchwalkers ist allerdings sein Balancepunkt in der Mitte der Sohle. „Er sorgt für ein optimales Gleichgewicht und eine ausgeglichene, natürliche Körperhaltung. Das ­federnde Komfortfußbett gibt Stabilität. Auf Dauer werden die Gelenke weit weniger belastet, schmerzende und müde Füße ­verhindert“, erläutert Petra Hoffmann, Geschäftsführerin des Sanitätshauses Kuhlendahl. Und was modebewusste Kunden besonders schätzen dürften: Die Schuhe sind in einer Vielzahl an schicken Modellen erhältlich, die nicht im Entferntesten an den klassischen Gesundheitsschuh erinnern.

In zweiter Generation

Für ihre geniale Passform, den kompromisslosen Komfort und

die außergewöhnliche Qualität sind auch die Designs der Marke ­

Anita berühmt. Deren Dessous- und Bademode ist wie speziell für ihre jeweiligen Trägerinnen gemacht: Frauen der unterschiedlichsten Figurtypen und Ansprüche, mit großen Cups oder großen Unterbrustweiten, stillende Mütter sowie aktive Sportlerinnen fühlen sich darin mit Sicherheit attraktiv.

Besonders am Herzen liegen dem Unternehmen auch Frauen, die eine Brust- oder Unterleibsoperation hinter sich haben. „Neben Spezial-BHs und Brustprothesen produziert das Unternehmen auch Produkte zur postoperativen Nachsorge wie Kompressions-BHs, Lymphentlastungsbandagen und Kompressionsmieder, die einen schnellen Heilungsprozess nach der Operation unterstützen“, sagt die Orthopädiemechanikerin, die in der Waller Heerstraße von den an­gehenden Sanitätsfachverkäufer­innen Rausan Tunc und Alina ­Veskovic unterstützt wird.

Bei Sportlern beliebt

Die Leistungen des Familienunternehmens, das vor 40 Jahren gegründet wurde und das die Geschwister Petra Hoffmann und Jens Kuhlendahl inzwischen in zweiter Generation führen, umfassen sämtliche Bereiche der

Rehatechnik, Orthetik und Prothetik. Spezialisiert ist das Team vor allem auf den Bereich der Venen- und Lympherkrankungen und der Osteoporoseversorgung. Bandagen, Leib- und Rückenstützbinden werden hier nach wie vor in traditioneller handwerklicher Qualität auf Maß angefertigt.

Gleichzeitig hat sich die Branche mit vielen sinnvollen Neuentwicklungen auf den steigenden Bedarf eingestellt: etwa im Bereich intelligenter Hightech-Materialien und innovativer Hilfsmittel. Der große Rehabereich umfasst vom Pflegebett über Alltagshilfen, Kissen, Antidekubitussysteme, Rollstühle bis zu Bad- und Toilettenhilfen alles, was den Alltag erleichtern kann – wie der wendige Jaguar, ein leichter Indoor-Rollator, der speziell für den Gebrauch zu Hause konzipiert wurde.

Doch nicht nur kranke und pflegebedürftige Menschen sind bei Kuhlendahl Kunden. Einen guten Ruf hat das Sanitätshaus auch bei Sportlern und anderen aktiven Menschen, die ihre Gesundheit unterstützen möchten – zum Beispiel durch Sportbandagen und maßgefertigte Sporteinlagen, mit bequemen und gesunden Schuhen, Wärmekissen, Wärmewäsche, hochwertigen Dessous und Bademoden.

In diesen Tagen mischt sich Hoffmann in Leipzig unter die Besucher der OTWorld. Bei der international führenden Fachmesse der Orthopädie-Reha-Technik stellen mehr als 540 Aussteller aus über 40 Ländern ihre Branchenneuheiten vor. Demnächst dürfte also eine Reihe weiterer praktischer und sinnvoller Wohltäter in das Sortiment wandern.

