Alle Beteiligten wünschen sich, dass möglichst viele Bewohner und Gäste des Quartiers die Gelegenheit wahrnehmen, unterschiedliche Orte im Stadtteil zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen sowie ein, zwei Stündchen Geselligkeit in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Mit dieser vorweihnachtlichen Aktion möchten die Geschäftsleute deutlich machen, welche attraktive Vielfalt es in Walle – noch – gibt. Denn es ist vor allem dieses unbezahlbare, persönliche, kommunikative Miteinander, das zur Lebensqualität im Stadtteil beiträgt, und das es in anonymen Einkaufszentren oder im Versandgeschäft nicht zu kaufen gibt. Jeder Kunde, der bewusst in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einkauft, trägt dazu bei, die Vielfalt zu erhalten, die Walle lebendig, liebens- und lebenswert macht: Und das gilt natürlich nicht nur vor Weihnachten, erläutern die Organisatoren.

Das erste Türchen des diesjährigen Waller Adventskalenders öffnet sich am Sonnabend, 1. Dezember, um 15.30 Uhr auf dem Weihnachtsbasar im Evangelischen

Gemeindezentrum, Waller Heerstraße 197.

Die nachfolgenden Termine und Orte werden im Internet unter www.waller-

geschaeftsleute.de sowie in den teilnehmenden Geschäften, Praxen und Lokalen bekannt gegeben.