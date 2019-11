Die Apothekerin Christa Kling hat erneut ein Gewinnspiel für den guten Zweck organisiert. (Roland Scheitz)

Seit Ende Oktober läuft das diesjährige Weihnachtsgewinnspiel. Ein Regal in der Apotheke ist für praktische, schöne und hochwertige Präsente für kleine und große Glückspilze reserviert. Jedes Los kostet 50 Cent, und ist allemal eine gute Investition. Denn der gesamte Erlös wird einem Slum-Krankenhaus in Kalkutta gespendet.

Zum dritten Mal in Folge organisiert Inhaberin Christa Kling

das gemeinnützige Weihnachtsgewinnspiel. Im Jahr 2017 kamen insgesamt 495 Euro zusammen, die einem Buschkrankenhaus in Tansania zugute kamen. Nach der vergangenen Weihnachtszeit enthielt die Spendendose 800 Euro, welche die Apothekerin im Februar persönlich dem St. Francis-Hospital in Uganda überbrachte. So viel Großzügigkeit ist auch dem diesjährigen gemeinnützigen Zweck zu wünschen. Alle, die daran teilhaben, können sich sicher sein: Auch diesmal wird die Spende wieder direkt bei den Ärmsten der Armen ankommen.