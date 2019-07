Das Team von Klaus Kleine Umzugslogistik greift seinen Kunden immer gern unter die Arme (von links): Christian Kleine, Katrin Wilken, Kjell Kleine und Yasin Uhlenbruch (Roland Scheitz)

So lange hat die Firma Klaus Kleine Umzugslogistik Erfahrung mit Umquartierungen jeder erdenklichen Art – ob innerhalb Bremens oder in ganz Europa. Rund tausendmal pro Jahr ziehen die Mitarbeiter ihre Kundschaft um. Sie sind routinierte Spezialisten darin, ihren Auftraggebern so viel Stress und Arbeit wie möglich abzunehmen – und ihnen damit den Ortswechsel so angenehm wie möglich zu gestalten.

Dabei ist den Transportprofis kein Auftrag zu groß und keine Bitte zu klein. Sie sind es einerseits gewohnt, grenzüberschreitende private oder komplette Firmenumzüge zu übernehmen. Doch selbst, wenn es nur darum geht, den Wandschrank oder das sperrige neue Sofa an Ort und Stelle zu transportieren, ist auf das Team von Kleine Verlass. „Wir finden für jedes Problem eine Lösung“, sagt ­Katrin Wilken, die sich seit dem Jahr 2003 die Leitung des Unternehmens mit 15 Mitarbeitern geschwisterlich mit ihrem Bruder Christian Kleine teilt.

Am Anfang steht in jedem Fall eine umfassende Beratung in der Wohnung der Kunden. Dabei wird mit fachmännischem Blick eine Bestandsaufnahme vorgenommen: Welche Möbel sollen an welchem Ort wieder aufgestellt werden? Soll eine bestehende Einbauküche in der neuen Wohnung eingepasst werden? Von welchem Ballast kann man sich im Vorfeld trennen? Wünschen es die Kunden, übernehmen die Mitarbeiter von Klaus Kleine auch Fahrten zur Mülldeponie oder helfen dabei, Sperrmüll abzutransportieren.

Nachdem all diese Fragen besprochen sind, erhalten die Kunden einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Geht es dann los, kümmern sich die Transportunternehmer um alles: von der Terminabsprache mit den notwendigen Handwerkern bis zur Reservierung der Haltezone für den Tag des Umzugs.

Die Sorgen nehmen

Nicht allen Menschen fällt der Wohnungswechsel leicht – zum Beispiel, wenn aus Altersgründen das langjährige Heim aufgegeben werden muss. Auch mit diesen ­Fällen haben Katrin Wilken und Christian Kleine aus beruflichen Gründen immer wieder zu tun. „Da müssen dann oft Tränen getrocknet werden“, sagt Wilken. „Wir sind auf Seniorenumzüge spezialisiert und bemühen uns immer, im persönlichen Gespräch und mit unserem Service Ängste zu nehmen und Sicherheit zu vermitteln – das ist unsere Stärke.“

Wie komfortabel sie es haben möchten, entscheiden die Kunden selbst. Wer seinen Umzug weitgehend selbst in die Hand nehmen möchte, bekommt Unterstützung nach Maß. So steht zum Beispiel für große, sperrige Möbel ein Außenaufzug zur Verfügung. Wer seine Habseligkeiten lieber alleine verpacken möchte, den rüstet das Unternehmen mit umweltfreundlichem und recyclingfähigem professionellen Packmaterial aus. Andere möchten von ihrem Umzug am liebsten nichts mitbekommen. Für sie wird auf Wunsch der Bodenbelag verlegt, die Wohnung sauber, ein- und aufgeräumt, jedes Buch an seinen angestammten Platz ins Regal gestellt und jedes Bild an der vorgesehenen Stelle aufgehängt, die Elektrogeräte und die jeweiligen Anschlüsse installiert. Für diesen Rundum-Service kooperiert das Unternehmen mit den entsprechenden Findorffer Handwerksbetrieben.

Gut zu wissen: Die 2000 Quadratmeter große Außenstelle in Ihlpohl dient seit zwei Jahren als Lagerhalle für alles, was befristet oder dauerhaft sicher untergebracht werden soll. In der rund 1000 Quadratmeter großen beheizten und gut gesicherten Halle werden Möbel, Einrichtungsgegenstände, Akten und Dokumente eingelagert, wenn ihre Eigentümer etwa für längere Zeit beruflich im Ausland weilen, das neue Haus nicht rechtzeitig bezugsfertig geworden ist oder die eigenen Keller- oder Archivräume zu klein sind. Das 1000 Quadratmeter umfassende Außengelände vermietet die Firma als Dauerparkplatz für Pkws und als Winterlager für Wohnmobile und Motorboote.

Von Herzen Findorffer

Mit seiner umfassenden persönlichen Beratung und dem zuver­lässigen maßgeschneiderten Service hat sich das Findorffer Traditionsunternehmen, gegründet im Jahr 1960 von Klaus und Barbara ­Kleine-­Bahlcke, weit über die Stadtteilgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die Firma Klaus Kleine ist ein zertifizierter Fachbetrieb des Bundesverbands Möbelspedition e. V.

Die Firmengründerin ist noch regelmäßig im Büro anzutreffen, und mit Kjell Kleine und Yasin ­Uhlenbruch ist mittlerweile bereits die dritte Generation im Unternehmen aktiv. Mit seiner Zentrale ist der Ausbildungsbetrieb bewusst immer mitten in Findorff und damit nah an seiner Kundschaft geblieben.

Klaus Kleine Umzugslogistik, Hemmstraße 267, 28215 Bremen; die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr sowie freitags 9 bis

15 Uhr. Weitere Informationen sind unter Telefon 35 31 30, per E-Mail an team@klauskleine.de und im Internet unter der Adresse www.klauskleine.de erhältlich.