Ein Team, das Körper und Seele guttut: Andrea Kreikebohm, Angelika Kilian und Ursula Hördler (von links). (Praxis Lichtzeit)

In der Waller Praxis für physikalische Therapie Lichtzeit finden die Betroffenen Verständnis, kompetente Beratung und wohltuende Linderung ihrer Beschwerden. Denn für Andrea Kreikebohm und ihr Team sind die Aufklärung und die Behandlung dieser weit verbreiteten und oft missverstandenen Krankheit eine Herzensangelegenheit – und seit Jahren einer der Schwerpunkte ihrer therapeutischen Arbeit.

Lipödeme sind chronische und fortschreitende Störungen der Fettverteilung. Sie äußern sich durch auffällige Fettansammlungen vor allem an den Ober- und Unterschenkeln, um die Hüften und mitunter auch an den Armen. Betroffen sind fast ausschließlich Frauen. Eine genetische Veranlagung wird vermutet. Weil Lipödeme häufig nach der Pubertät, einer Schwangerschaft oder im Klimakterium auftreten, wird ein Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen angenommen. Obwohl das Krankheitsbild bereits vor fast 80 Jahren beschrieben und benannt wurde, haben heute noch viele Patientinnen bis zur Diagnose einen jahrelangen Leidensweg hinter sich, weiß Kreikebohm. Sie kennen die abschätzigen Blicke, die Vorurteile und die wenig hilfreichen Belehrungen. „Oft werden Lipödeme als Übergewicht verkannt, und den Betroffenen wird unterstellt, dass sie ihre Ernährung und ihren Lebensstil nicht im Griff haben“, erläutert die Expertin. Umso frustrierender sei es dann für die Frauen, wenn trotz aller Disziplin, trotz Diäten und sportlicher Betätigung nur begrenzt Verbesserungen erreicht werden können. Was von Außen nicht sichtbar sei: „Bei vielen Patientinnen geht das Krankheitsbild mit einer extremen Druckempfindlichkeit einher. Bereits kleinste Berührungen der betroffenen Körperbereiche können starke Schmerzen verursachen. ­“Lipödeme sind zwar bislang noch nicht heilbar – doch es gibt effektive Methoden, das Leiden mittels physikalischer Entstauungstherapie und manueller Lymphdrainage zu verringern, erläutert die Expertin. „Kompressionsversorgung nach Maß und gezielte Hautpflege bringen zusätzliche Erleichterung.“

In der Praxis Lichtzeit sind die Patientinnen in den besten Händen. Masseurin und Lymphtherapeutin Kreikebohm ist Mitglied im Qualitätszirkel Bremer Lymphtherapeuten und engagiertes Mitglied des Bremer Lymphnetz, einem Netzwerk von Experten, das sich in Theorie und Praxis für die bestmögliche Aufklärung und Versorgung von Patienten mit Lymphödem und Lip-Lymphödem einsetzt. Denn „je früher und gezielter die Betroffenen behandelt werden, und je besser Ärzte, Wund- und Lymphtherapeuten und Sanitätshäuser dabei Hand in Hand arbeiten, desto schneller können die Patienten ihre Lebensqualität zurückgewinnen“, sagt Kreikebohm.

Die Praxis an der Ecke Vegesacker Straße/Braker Straße ist ein freundlicher Wohlfühlort, der Licht, Farbe und Wärme statt kühler medizinischer Strenge vermittelt. Wer dort eintritt, soll Abstand vom Alltag, Entspannung und Linderung der Beschwerden finden. Empfangen werden die Patienten in den meisten Fällen von Ursula Hördler. Die Mutter von Andrea Kreikebohm ist Praxismanagerin, Klangmassagen-Therapeutin und „der gute Geist der Lichtzeit“, sagt ihre Tochter. Seit Jahren gehört Masseurin Angelika Kilian zum Praxisteam. Das bereits seit einiger Zeit zur Freude seiner Kolleginnen von ­Walentin Klepikow komplettiert wird. Der Masseur hat eine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der Lymphe und „ist eine echte Bereicherung für unsere Praxis“, sagt ­Kreikebohm.

