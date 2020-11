Koll_Findorff Geschäftsleute Einzelhelden-Kalender (Einzelhelden Bremen)

Bei dem Motiv mit Weserblick und Stadtsilhouette werden nicht nur Bremer Herzen aufgehen, sondern auch 24 Türchen, die ihren Besitzern Tag für Tag Freude machen sollen. Verraten wird nur so viel: Der Kalender ist vollgepackt mit Gutscheinen und anderen netten Überraschungen. Sie stammen von 24 einmaligen Bremer Adressen der Sparten Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Wellness und Beauty.

Der Adventskalender der EinzelHelden kommt auf jeden Fall rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit in den Handel. Wer sichergehen möchte: Die Geschäftsleute von Sieben Sachen und dem Findorffer Bücherfenster in der Hemmstraße sowie der Füllerei in der Borgfelder Straße nehmen ab sofort Vorbestellungen an. Der Kaufpreis beträgt 19,95 Euro – der Inhalt ist ein Vielfaches wert.