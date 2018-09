Black & White bietet ein großes Sortiment an technischem Zubehör. (Roland Scheitz)

Für all dies steht Inhaber Burckhard Schmidt seit fast 30 Jahren – und ein solch verlässlicher Geheimtipp spricht sich ­herum. Zufriedene Kunden, die das Ein-Mann-Unternehmen mit Begeisterung weiterempfehlen, sind seine beste Werbung.

Black & White – das sind mehrere Geschäftsideen an einem Ort und aus einer Hand. Wer Hilfe beim Kauf eines neuen Computers oder Druckers wünscht, ist dort an der richtigen Adresse. Statt mit Marketingjargon überzeugt Schmidt mit Fachwissen, umfassendem Branchenüberblick und langjähriger Erfahrung. Bereits bei der Wahl des Geräts, das optimal auf die Bedürfnisse seiner Nutzer zugeschnitten ist, ließen sich unnötige Ausgaben sparen, sagt Schmidt.

Burckhard Schmidt ist seit 28 Jahren selbstständig. (Roland Scheitz)

Mit bestem Gewissen

Die Konkurrenz mit den Großen der Branche muss er nicht scheuen. „Viele Kunden können bestätigen, dass sie woanders durchaus nicht mehr für ihr Geld bekommen“, erläutert der Computerfachmann. Und weil er davon ausgeht, dass er seine Kundschaft anschließend wiedersieht, hat er garantiert nichts im Sortiment, was er nicht persönlich mit bestem Gewissen empfehlen könnte.

Bedenkenlos lassen sich bei Black & White auch gebrauchte Geräte kaufen. Das Unternehmen ist zertifizierter Vertragspartner von tecXL. Branchenkenner wissen: Unter dieser Marke vertreibt das deutsche Unternehmen bb-net, das sich seit mehr als 20 Jahren auf „Markentechnik wie neu“ spezialisiert hat, Topgeräte aus Business-Produktlinien. Für seine Qualitätsstandards wurde der Premium-Wiederaufbereiter wiederholt ausgezeichnet. Die Geräte sind erstklassig verarbeitet, professionell geprüft, aufbereitet und fertig installiert – und das zu Preisen, die bis zu 70 Prozent günstiger sind als vergleichbare Neuware, sagt Schmidt. „Die Nachfrage nach diesen Geräten steigt immer mehr.“

Ein gefragter Mann ist der Computerspezialist auch, wenn die Technik zu Hause einmal nicht läuft. Die Installation von Hard- oder Software, das Bekämpfen von Viren und Würmern sowie die Rettung und Sicherung von Daten sind Beispiele für solche nervenaufreibenden Probleme, die Schmidt in seinen Werkstätten in der Admiralstraße und im Halmerweg schnell, zuverlässig und kostengünstig aus dem Weg räumt. Den kurzen Weg zum Reparaturservice im Stadtteil nutzten immer mehr Kunden, sagt Schmidt. Die meisten lernten das Geschäft als Druckertankstelle kennen, in der Patronen und Tonerkartuschen der gängigen Hersteller aufgefüllt werden. Bei Black & White finden sich auch günstige und zugleich hochwertige kompatible Varianten sowie Nachschub für ältere Druckermodelle, deren originale Kartuschen und Patronen nicht mehr hergestellt werden.

Schmidt ist Computerprofi der ersten Stunde. Als gelernter Büromaschinenmechaniker hat er noch die Zeiten erlebt, in denen in den Büros mit elektrischen Schreib- und Rechenmaschinen gearbeitet wurde. Als Techniker für einen führenden Hersteller hat er den Einzug der Computer und des Internets professionell begleitet. Vor 28 Jahren hat er sich im Gröpelinger Halmerweg 31 selbstständig gemacht. Seit im Jahr 2005 die ­Filiale in der Findorffer Admiralstraße 100 dazu kam, teilt Schmidt seine Arbeitszeit – und sein Know-how – gerecht zwischen den beiden Bremer Stadtteilen auf.

Black & White in Findorff, Admiralstraße 100, ist montags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie sonnabends von 11.30 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 222 29 53, per E-Mail an die Adresse info@­blackandwhite-bremen.de sowie unter www.blackandwhite-bremen.de.