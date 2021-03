Optik Hofmann ist ein alteingesessenes Fachgeschäft in Findorff, Augenoptikermeister Peter Hofmann führt es in zweiter Generation. (Roland Scheitz)

Es gebe effektive Möglichkeiten, den Arbeitsalltag zu erleichtern und die Lebensqualität zu verbessern. Derzeit müssen wir zwar immer noch auf manches verzichten, allerdings nicht auf die Erhaltung der Gesundheit unserer Augen. Das Team von Optik Hofmann ist weiterhin für seine Kundschaft da.

„Ursächlich für die Ermüdungserscheinungen der Augen ist vor allem das künstliche blau-violette Licht, das die meisten digitalen Geräte ausstrahlen“, erläutert Hofmann. Eine innovative Generation von Brillengläsern gewährleiste eine kristallklare Sicht. Die Ausrüstung mit Blaulichtfilter und UV-Blocker könne vorhandene Beschwerden lindern oder dafür sorgen, dass sie sich erst gar nicht einstellen, sagt der Augenoptikermeister. „Zudem haben Studien bewiesen, dass die ständige sogenannte Naharbeit vor den Monitoren und Smartphones die Neigung zur Kurzsichtigkeit auf Dauer verstärkt. Wer bereits eine Brille oder Kontaktlinsen trägt, sollte daher regelmäßig prüfen lassen, ob sie noch korrekt eingestellt sind.“

Optik Hofmann bietet eine große Auswahl an Sport- und Sonnenbrillen. (Roland Scheitz)

Dezenteres Design

Sehtests und Neuanpassungen sollten daher nicht verschoben werden. Hofmann und seine langjährigen Mitarbeiterinnen, die Augenoptikerinnen Brigitte Bartels und Karin Horstmann, haben sämtliche Vorkehrungen getroffen, um ihren Kunden die größtmögliche Sicherheit unter Pandemie-Bedingungen zu bieten. Da die gesetzlichen Vorgaben eine Begrenzung der Kundenzahl im Geschäft erfordern – und um unnötige Wartezeiten zu vermeiden –, nehmen die Experten Augenprüfungen nur nach telefonischer Terminvereinbarung vor. Medizinische Masken und Trennscheiben sorgen für Schutz – auch bei Dienstleistungen, die Nähe erfordern. Verstärkt wird das Trio von einem sehr effektiven Kollegen: Der „DN-Eye-Scanner“ von Rodenstock vermisst Augen mit höchstmöglicher Präzision. „Das Ergebnis ist nicht weniger als das zurzeit bestmögliche individuelle Brillenglas. Gerade Träger von Gleitsichtbrillen können davon profitieren“, sagt Hofmann.

Wer sich ein neues Gestell wünscht, findet in dem Fachgeschäft eine große Auswahl moderner Fassungen vieler namhafter Hersteller, darunter sind stilprägende Marken wie Silhouette, Rodenstock, Ray Ban sowie die Trendsetter von Marwitz Berlin. Rein optisch gehe es künftig mehr in Richtung dezenterer Eleganz, sagt Brigitte Bartels. Nach Jahren, in denen auffällige, kantige, breitrandige Fassungen das Design dominierten, sind nun wieder Metallfassungen im Trend. „Bevorzugt in abgerundeten Formen und in den Farbtönen Gold und Roségold“, erläutert die Augenoptikerin. Eltern schätzen, dass sie bei Optik Hofmann ein Angebot finden, das den Geschmack der jüngsten Generation perfekt trifft.

Die ersten Frühjahrstage waren eine Erinnerung daran, was in jedem Jahr gilt: Sonnenbrillen sind mehr als ein modisches Accessoire, sie dienen vor allem dem nachhaltigen Schutz des Augenlichts und der empfindlichen Augenpartie. „Hochwertige Sonnenbrillen bewahren die Augen vor schmerzhaften Augenentzündungen und vor irreversiblen Folgen – daher ist es nie zu früh, mit der Prophylaxe zu beginnen“, erläutert der Augenoptikermeister. „Vor allem Kinderaugen sind extrem empfindlich. Ihre großen Pupillen und die helleren Augenlinsen lassen mehr UV-Strahlen ins Auge als diejenigen von Erwachsenen.“ Es sei daher notwendig, die Kleinsten zunächst mit schützenden Sonnenhüten und -schirmen vor der Strahlung zu bewahren und so früh wie möglich in eine gute Sonnenbrille für Kinder zu investieren. Zu den Spätschäden durch zu viel Sonnenbelastung gehören zum Beispiel Schäden der Netzhaut wie die altersbedingte Makuladegeneration. „Das Kuratorium gutes Sehen schätzt, dass ein Zehntel aller Fälle von grauem Star auf übermäßige UV-Belastung zurückzuführen ist.“

Sehstärke im Fokus

Als kostenlosen und unverbindlichen Service bietet Optik Hofmann eine Brilleninspektion an. Dabei wird die Sehstärke überprüft und fachmännisch beurteilt, ob die aktuelle Sehhilfe noch ihre Funktion perfekt erfüllt. In der hauseigenen Werkstatt werden schnell und zuverlässig Reparaturen vorgenommen. In der oberen Etage befinden sich moderne Räumlichkeiten für Sehtests und die Kontaktlinsenanpassung. In den benachbarten Räumen befindet sich das Spezialsegment für Sonnen- und Sportbrillen.

Augenoptikermeister Peter Hofmann führt das Unternehmen Optik Hofmann, Münchener Straße 113, in zweiter Generation. Das Geschäft ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung sind per Telefon 35 53 19 oder E-Mail an info@optik-hofmann.de möglich. Weitere Informationen sind unter www.optik-hofmann.de erhältlich.