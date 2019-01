So lädt am Freitag, 14. Dezember, zwischen 16 und 20 Uhr Claudia ­Rethemeier in ihr Waller Schatzkästchen, Waller Heerstraße 35, ein. In ihrem Upcycling-Workshop entstehen aus Werbeprospekten Papierlampen. Für Sonnabend, 15. Dezember, bitten die jungen Raumausstattermeisterinnen Julia Dorl und ­Nadine Walter in ihren Warkruum, Nordstraße 355, unter anderem zu einem Lagerstoffverkauf unter dem Namen Punsch und Prozente. Festlich mit Turmmusik und Granatapfelpunsch wird es am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, von 17 bis 19 Uhr in der Kneipe Hart Backbord, Vegesacker Straße 60.

Der Schwarzlichthof , Cuxhavener Straße 7, lädt für Donnerstag, 20. Dezember, 15 bis 18 Uhr, zum Rabattwürfeln bei Weihnachtsgebäck ein. Fans des Whiskys können sich auf die Lagerbesichtigung inklusive Tasting freuen, das Birgitta Schulze van Loon für Freitag, 21. Dezember, ab 17.30 Uhr in der Remise der Union Brauerei, Holsteiner Straße 88, angesetzt hat.

Die Wallerie im Walle Center hat am Sonnabend, 22. Dezember, von

15 bis 17 Uhr eine Tombola mit kostenlosen Losen und tollen Preisen organisiert und serviert dazu Glühwein, Spekulatius und Kinderpunsch. Der Abschluss des lebendigen Adventskalenders wird am Montag, 24. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeinschaftszentrum, Waller Heerstraße 197, mit einem Gottesdienst und anschließendem Beisammensein gefeiert.