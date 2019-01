Am Freitag, 1. Februar, wird die Wiedereröffnung in der Admiralstraße 158 gefeiert.

Kundinnen der Findorffer Modeboutique können es den Umzugshelfern jetzt leichter machen: Sie dürfen sich warm und modisch anziehen sowie fast das gesamte Sortiment zu deutlich reduzierten Preisen nach Hause tragen.

Sechs Jahre hatte es Stöbel in dem winzigen Laden gemütlich. Doch spätestens beim jüngsten verkaufsoffenen Sonntag im vergangenen Herbst sei ihr klar geworden, dass es so nicht mehr weitergehen könne, sagt die 49-jährige Geschäftsfrau. „Der Laden platzte aus allen Nähen. Unsere Kundinnen teilten sich oft die Umkleidekabine.“

Da traf es sich gut, dass die Räume auf der gegenüberliegenden Straßenseite frei wurden. Das Ladengeschäft wird derzeit komplett umgestaltet. Dort finden die Kundinnen demnächst vier Mal mehr Platz, ein stilvolles Ambiente im Industrial-Look, einen großzügigen Umkleidebereich und jede Menge attraktiver Überraschungen finden, erläutert Stöbel.

Zu den Neuigkeiten in den Geschäftsräumen gehören unter anderem die lässigen und farben-

frohenTaschen von Jalan Jalan, Sommerschals von Djian, bequeme Schuhe der Schweizer Marke Grünbein, dänische Mode von Two Danes und Mansted, faire Kollektionen aus Bali sowie der Schmuck des Berliner Designers Sergio Engel.

Wenn sich alle gut eingelebt und umgeschaut haben, will das eingespielte Modisign-Team bei der Eröffnungsparty am Sonnabend,

9. März, mit allen Freunden anstoßen. Den Termin sollte man sich bereits vormerken.

Auf 100 Quadratmetern kann künftig das Spezialgebiet der Boutique besser in Szene gesetzt und präsentiert werden, für das Kundinnen aus ganz Bremen nach Findorff kommen: Frauen, die Spaß daran haben, und einmal aus der Reihe zu tanzen, wissen, dass sie in dem Laden gut gemachte, qualitativ hochwertige, fair und nachhaltig produzierte Mode finden. Für die Frauen sucht und findet Stöbel am liebsten kleinere und mittlere

Labels, die es nicht an jeder Ecke gibt, und Kleidungsstücke, die länger als eine kurze Saison halten sowie gefallen. Diese Aspekte erfüllen die Kollektionen Naturalmente und Dunque, die aus zertifizierten Naturstoffen von der Idee bis zur Naht unter einem schwäbischen Dach entstehen. Für nachhaltige, feminine Mode in Bioqualität, die nicht über das Internet zu haben ist, steht Finesse.

Zu den absoluten Lieblingen gehört die Marke Blusbar, erläutert Stöbel: Die Dänen verarbeiten dafür kuschelweiche Merinowolle in schönen Farben zu unkonventionellen Schnitten. Viele Fans hat laut der Inhaberin auch das Londoner Label White Stuff. Das sozial engagierte, ökologisch bewusste Unternehmen steht für Hingucker im britischen Stil und ist bekannt für außergewöhnliche Drucke.

Zu den Outfits gibt es passende Accessoires – zurzeit viele warme Schals, Stulpen und Mützen, Stücke des dänischen Modeschmuckhauses Danske Smykkekunst, extravagante Oozo-Armbanduhren, Ledergürtel mit Wechselschnallen und jede Menge anderer schicker Begleiter.