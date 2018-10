Für die Kunden ist das in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn: Sie können Einkauf und Postangelegenheiten unter einem Dach erledigen und profitieren von deutlich längeren Öffnungszeiten.

Dafür wurde während eines mehrwöchigen Umbaus der ehemaligen Geschäftsfläche der Bremischen Volks­bank neuer Raum gewonnen. Auf großzügigen rund 120 Quadratmetern sind nun neben dem Postschalter auch Tabakwaren, Lotto-Annahmestelle, Zeitschriften, Schreibwaren und Haushaltsartikel untergebracht. Der Postschalter ist durchgehend montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und sonnabends von 8 bis 14 Uhr besetzt. Dort können die Kunden nun alle klassischen Postdienstleistungen erledigen: Es können Briefmarken gekauft, Einschreiben und Expresssendungen auf­ge­geben, Päckchen und Pakete auf den Weg gebracht sowie abgeholt werden.

Zu verdanken haben die Findorffer die gute Neuigkeit Rewe-Inhaber Manfred Spreen, der in die Bresche sprang, als der langjährige Poststandort in der Hemmstraße/­Ecke Bamberger Straße aufgegeben wurde. „Ich wurde von mehreren Seiten angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Postdienstleistungen zu übernehmen – von Kunden, dem Findorffer Beirat, Vertretern der Deutschen Post und auch vom Management des Jan-Reiners-­Centers“, sagt der Kaufmann und Chef eines 55-köpfigen Mitarbeiterteams. „Es war allen klar, wie wichtig dieser Poststandort für viele Menschen ist.“ Für die Übergangszeit hatte die Post ab Mai eine neue Heimat im Kassenbereich des Markts gefunden.

Umorientieren müssen sich allerdings die Kunden der Postbank. Das Geldinstitut – seit Jahren ein eigenständiges Unternehmen – hat sich im Juni aus dem Stadtteil verabschiedet. Dass damit auch Geldautomat und Kontoauszugsdrucker aus Findorff abgezogen wurden, bedauerten viele Bankkunden sehr, sagt Spreen. Jedoch steht ihnen wie Kunden aller anderen Bankinstitute die Möglichkeit offen, an der Rewe-Kasse gebührenfrei bis zu 200 Euro abzuheben: Das geht seit Neuestem ab einem Einkaufswert von zehn Euro.

Betrübt äußerten sich einige Kunden auch darüber, dass die Expresskasse des Rewes verschwunden sei, an der bis zu fünf Artikel schnell bezahlt werden konnten, berichtet Spreen, der den Supermarkt seit zehn Jahren leitet. In diesem Fall bittet er um etwas Geduld: Im Frühjahr des kommenden Jahres soll der Markt überarbeitet werden. Diverse Sortimentsbereiche – wie die Tiefkühlabteilung, das Angebot an Bio- und regionalen Produkten sollen – ausgebaut werden, kündigt der Marktinhaber an. Im Zuge dieser Umgestaltung könnte dann wieder eine neue Schnellkasse einziehen.