Mit der innovativen 3-D-Manufaktur im Untergeschoss ihres Fachgeschäfts haben die Geschwister Zehra und Deniz Tüter ein Alleinstellungsmerkmal in Bremen und der Region geschaffen. (Roland Scheitz)

Die beiden Spezialisten arbeiten zuverlässig und nach höchsten technischen Standards. Die Rede ist von der hauseigenen 3-D-Manu­faktur und dem intelligenten Anpass-System audiosus, die vor wenigen Wochen ihren Dienst in der Waller Heerstraße 33 angetreten haben. Mit dieser technologischen Verstärkung zählt das Hörakustikunternehmen bundesweit zu den innovativsten Adressen seiner Art. Und Deniz Tüter versichert seinen Kunden: „Sie werden künftig noch schneller noch besser hören.“

Seit neun Jahren führt der Hörakustikmeister das Geschäft gemeinsam mit seiner Schwester Zehra Tüter. Als die Branche begann, sich die 3-D-Technik zunutze zu machen, war audio.hansa Hörsysteme sofort mit dabei. Denn bedarfsgerechter, passgenauer und unsichtbarer konnten Otoplastiken bis dato nicht hergestellt werden. „Weil kein menschliches Ohr wie das andere ist, gehört die individuelle Anfertigung der Otoplastik zu einer guten Hörsystemversorgung. Die Formstücke müssen passen wie ein Maßanzug“, sagt Deniz Tüter. „Denn nur wenn das Hörsystem angenehm und sicher am und im Ohr sitzt, können optimale Hörqualität und höchster Tragekomfort gewährleistet werden“, fügt der Fachmann hinzu.

Die präzise Anfertigung einer Otoplastik ist die Basis einer guten Hörsystemversorgung. Die Geräte müssen passen wie ein Maßanzug. (Roland Scheitz)

Bislang wurden die Kundendaten über einen 3-D-Scanner an eines der wenigen bundesweiten Fachlabore weitergeleitet. Die Investition in die eigene 3-D-Manufaktur verkürzt die Wartezeit für die Kunden deutlich und spart gleichzeitig lange Postwege sowie die Unwägbarkeiten beim Transport. Dafür nimmt der Betrieb die zusätzliche Arbeit gern in Kauf. „Für den Fertigungsprozess sind viele einzelne Arbeitsschritte notwendig. Ohne echtes Handwerk geht es nicht“, erläutert Zehra Tüter. Rund ein Jahr lang haben sie und ihr Bruder sich intensiv auf die neue Technik vorbereitet, Lehrgänge bei den progressivsten Branchenvertretern besucht. Mit seiner 3-D-Manufaktur im Untergeschoss hat audio.hansa Hörsysteme nun ein Alleinstellungsmerkmal in Bremen und der Region. Auch bundesweit ist das Waller Unternehmen eine Ausnahme, sodass ein renommiertes Fachmagazin dem Projekt eine mehrteilige Reportage widmete.

Für ein optimales und natürlich klingendes Hörempfinden arbeitet das Fachgeschäft als eines der ersten zertifizierten Hörgerätestudios der Region zudem mit dem speziellen Anpass-System audiosus. „Es kommt vor, dass Betroffene ihre Hörgeräte nicht oder nur ungern tragen. Dabei ist alles oft eine Frage der Einstellung. In dieser Hinsicht ist audiosus eine der wichtigsten Innovationen der vergangenen Jahre“, sagt Deniz Tüter.

Endlich wieder gut hören

Die computergestützte Analyse und Konfiguration, die Hörakustikexperten gemeinsam mit Ärzten, Tontechnikern und Musikwissenschaftlern entwickelt haben, ermöglicht ein individuelles Feintuning des Hörgeräts. Für Deniz

Tüter sind die Rückmeldungen der Kunden der beste Beweis für die Wirksamkeit des Systems: „Bislang wurde uns in jedem Fall bestätigt, dass die Verbesserung deutlich wahrnehmbar war.“

Eigentlich müsste das Tragen eines Hörgeräts fast so selbstverständlich sein wie bei einer Brille, betont der Hörakustikmeister. „Wer wartet, bis das Hörvermögen deutlich eingeschränkt ist, hat oft größere Probleme, sich an das Gerät zu gewöhnen.“ Neben der fachlichen Expertise und Technik auf dem neuesten Stand gehört auch das Zwischenmenschliche bei audio.hansa Hörsysteme zu einer optimalen Versorgung: „Wir nehmen Ihr Hören persönlich“ lautet das Motto des Fachgeschäfts.

Damit künftig noch viel mehr Menschen die Scheu vor den lebenserleichternden Hilfsmitteln verlieren, hat der Hörakustikexperte für seine Kunden ein großzügiges, modernes, gut sichtbares und barrierefrei zugängliches Studio mitten im Stadtteil eingerichtet: Mit Parkplätzen und einer Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür sowie kompetenter und freundlicher Beratung dahinter.

Zum Sortiment gehören neben modernen Hörgeräte auch verschiedene Arten von Gehörschutz. Über eine Kooperation mit der Marke audiomanufaktur bietet das audio.hansa Hörsystem zudem individuell angepasste In-Ear-Kopfhörer für Musiker, anspruchsvolle Freizeitmusikhörer oder Motorsportler an.

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 13 und 14.30 bis 18 Uhr. Mittwochnachmittag geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 /

57 89 05 80 sowie im Internet unter www.audiohansa.de.