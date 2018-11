30 Uhr zu Gast in der Seifenmanufaktur Martha‘s Corner in der Münchener Straße 51. Der Abend bietet die vorerst letzte Gelegenheit, die Sängerin Kerstin Burlage und den Gitarrist Andreas Bäuml live im Stadtteil zu erleben. Es ist das Abschlusskonzert ihrer Findorff-Tournee, die seit September Musikfans in ungewöhnliche Spielstätten des Quartiers führte.

Die Konzertreise stand unter dem Titel „Oakfish klingt Anderswo”. Und anderswo hieß: Konzerte an Orten, an denen man Livemusik eher nicht erwartet, wie in der Autowerkstatt Felsch, im Möbelhaus WohnArt, im Fitnessstudio Patty‘s Gym sowie in der Modeboutique La Ola.

Der 52-jährige Gitarrist und die 48-jährige Sängerin, die hauptberuflich als Journalistin arbeitet, sind seit fünf Jahren als musikalisches Ensemble unterwegs. Auf ihrem Programm stehen ausschließlich Lieblingslieder: Selbst getextete und komponierte Songs sowie Coverversionen von Pop-, Soul- und Jazzklassikern. Im Repertoire hat das Duo beispielsweise Lieder von Amy Winehouse, Suzanne Vega und Kate Bush, aber auch von Portis-

head, den Red Hot Chili Peppers, Marvin Gaye und Michael Jackson. Zum Finale wird der Kontrabassist Stephan Werner die Musiker verstärken.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Der Platz ist begrenzt, eine Reservierung sinnvoll. Karten können im Vorverkauf per Mail an andreas.baeuml@gmx.net bestellt werden. Infos im Internet unter www.oakfish.de.