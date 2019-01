Rund 350 Glückspilze holten inzwischen schöne, praktische sowie wohltuende Präsente in der Apotheke in der Elisabethstraße 41/42 ab. Und das Beste: Nebenbei haben sich rund 800 Euro in der Spendendose angesammelt.

Das Geld ist bei Apothekeninhaberin Christa Kling in den besten Händen. Die Summe wird von ihr persönlich in Kürze seinem guten Zweck übergeben. Die Pharmazeutin wird Ende diesen Monats zu ihrer zweiten medizinischen Forschungsreise aufbrechen, die die internationale Reisegruppe in die Republik Uganda führt. Ein wichtiges Reiseziel ist das Buluba-Krankenhaus im Osten des ostafrikanischen Landes. Offiziell trägt das Gemeindekrankenhaus den Namen St. Francis-Hospital und wurde 1994 von Nonnen des Franziskanerordens gegründet. Heute ist die Einrichtung eine der wichtigsten medizinisch-sozialen Häuser in einem Land, in dem nach aktuellen Statistiken die durchschnittliche Lebenserwartung bei knapp 59 Jahren, und die Kindersterblichkeit bei fast 14 Prozent liegt.

Die Ärzte und das Pflegepersonal des Buluba-Hospital sind unter anderem auf die Behandlung von Aids und Lepra spezialisiert. Das Krankenhaus leistet außerdem lebenswichtige Arbeit in der Prävention und Früherkennung von Infektionskrankheiten.

Der Erlös des Gewinnspiels aus der Neptun Apotheke wird erneut sinnvoll angelegt– und nach ihrer Rückkehr aus Afrika wird Kling sicher viel zu erzählen haben.