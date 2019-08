Volker Eisenmenger-Nadler, Geschäftsführer des TV Bremen-Walle 1875 begrüßt das Projekt Platzwechsel, für das der Sportverein unter anderem seine Turnhalle zur Verfügung stellt. (Roland Scheitz)

„Hau ma‘n Schlach ran Bremen-

Walle“ – Mit diesem freundlich-

nordischen Appell möchte der TV Bremen-Walle 1875 den Stadtteil in Bewegung bringen. Für alle, die seit Längerem etwas mehr Sport treiben möchten, das aber bislang immer vor sich hergeschoben haben, gibt es nun ein Angebot, das sie kaum ablehnen können: Es nennt sich „Platzwechsel – Bewege dein

Leben“. Beim Überseetörn an diesem Sonnabend und Sonntag,

17. und 18. August, erläutern die Initiatoren, was genau es damit auf sich hat.

Platzwechsel heißt: Sechs Wochen lang gibt es die Gelegenheit, unterschiedliche Bewegungsangebote auszuprobieren. Das Mitmachen kostet nichts; außer vielleicht ein wenig Überwindung. Allzu lang sollten Interessierte jedoch nicht zögern. Die Gruppen sind auf übersichtliche Teilnehmerzahlen begrenzt. Zur Auswahl stehen Klassiker wie Nordic Walking und Qigong, aber auch weniger bekannte, junge Angebote wie Funcxpress oder Sensitive Fitness. Die Teilnehmer können das Selbstverteidigungssystem Krav Maga kennenlernen, kommen beim Rope-Skipping ins Schwitzen oder trommeln bei Drums Alive den Alltagsstress einfach weg. Außerdem nehmen Trainer ihre Gruppen mit auf den Sportplatz in der Nürnberger Straße, um mit ihnen Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Kraft zu trainieren, und sie gezielt für die deutschen Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold fit zu machen.

Der Aufruf zum Platzwechsel kommt von den Betriebskrankenkassen, der Team Gesundheit GmbH und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Bislang wird das Konzept in zehn Städten von den Partnern vor Ort umgesetzt. In der Hansestadt übernehmen dies der TV Bremen-Walle 1875, die BKK firmus und der Landessportbund Bremen (LSB). Unterstützung gibt es vom Beirat Walle. „Wir sind der erste Sportverein in Bremen und der Region, der sich an der Kampagne aktiv beteiligt“, sagt Volker Eisenmenger-Nadler, Geschäftsführer des TV Bremen-Walle 1875. Schirmherr ist der Bremer LSB-

Präsident Andreas Vroom.

„Mit unseren Angeboten möchten wir vor allem die Altersgruppen zwischen 20 und 45 ansprechen. Denn sie gehen dem Vereinssport oft verloren, da sie durch Beruf und Familie stark eingespannt sind“, erläutert Eisenmenger-Nadler. „Bei uns können sie erleben: Sport hält nicht nur fit und gesund, sondern macht vor allem sehr viel Spaß!“

Das Projekt Platzwechsel läuft vom 31. August bis 17. Oktober. Der TV Bremen-Walle 1875 und die BKK firmus stehen beim Überseetörn an beiden Tagen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Stände sind zwischen 11 und 18 Uhr besetzt. Am Sonnabend, 17. August, um 13 Uhr findet zudem auf der Überseetörn-Bühne eine Vorführung mit Mitmachangeboten wie dem Tabata-Training statt.

Eine Übersicht aller Angebote sowie die Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.platzwechsel.jetzt/bremen-

walle. Aktuelles wird auf der Facebook-

Seite „Platzwechsel - Bewege dein Leben in Bremen-Walle“ veröffentlicht.