Seit 23 Jahren führt Olaf ­Rossol diese Tradition weiter. Als junger Fleischermeister übernahm er im Januar 1995 den Betrieb, und er hat überzeugende Argumente, an guter alter Handwerksqualität festzuhalten.

Bereits jetzt sollte seine Kundschaft an die kommenden feierlichen Tage denken und sich frühzeitig ein köstliches Angebot reservieren: Denn mit seinem Party-Service und seinen Speziali­­täten frisch vom Grill ist Rossol ein gern gesehener Dienstleister auf privaten Festen und größeren Veranstaltungen.

Seine Argumente können sich schmecken lassen: Es ist zum Beispiel der klassische Kochschinken, der besonders saftig und einer der absoluten Bestseller des Hauses ist. Und es sind die Hausmacher-Leberwurst, das aromatische Kasseler, die butterzarten Steaks oder die knackigen ­Bock-, Brüh- und Mettwürste – um nur einige Lieblinge der Kundschaft zu nennen. Sie stammen nicht von anonymen Lieferanten, sondern aus Eigenproduktion – genau wie die meisten Fleisch- und Wurstspezialitäten, Salate und Pasteten in den Auslagen des kleinen Fleischereigeschäfts.

Und genau da treffen sich Tradition und Moderne: Immer mehr Menschen haben genug von Massenproduktion und Einheitsgeschmack und finden zurück zum bodenständigen Guten vor Ort. Viele neue, junge Kunden kauften bewusst und interessierten sich auch für die Herkunft ihrer Lebensmittel, sagt Rossol. Der 51-jährige Fleischermeister kann ihnen dann erläutern, dass er sein Fleisch lückenlos auf zertifizierte Betriebe zurückverfolgen kann. Die älteren Stammkunden wissen ohnehin, dass sie dem bewährten Qualitätsanspruch von Rossol vertrauen können.

Der Fleischer an der Ecke ist ­etwas für aufgeweckte Kunden. Bereits um halb sieben in der Früh kommen die ersten, um sich für den Tag zu stärken: zum Beispiel mit dem „Maurer-Frühstück“, den frisch belegten Brötchen oder einer Portion Hackepeter. Mittags gibt es eine täglich wechselnde warme Mahlzeit nach Hausmacherart, die auf Wunsch auch frei Haus geliefert wird – ein Angebot, das besonders ältere Menschen aus dem gesamten Bremer Westen gern annehmen. Ein wichtiges Standbein des Betriebs ist der ­Partyservice, der bei privaten und geschäftlichen Anlässen aller Art an 365 Tagen im Jahr zum Einsatz kommt: nach Wunsch mit klassischen kalt-warmen Büfetts oder auch in Form zünftiger Grill­events, für die Rossol mit sämtlichen Gerätschaften und einem Wunschsortiment an Spezialitäten aus hochwertigem Fleisch anrückt, um dieses vor Ort auf den Punkt zuzubereiten. Unterstützung bekommt der Meister von seinen kompetenten Mitarbeitern, darunter zwei Auszubildende.

Rossol selbst hat sein Handwerk in einer renommierten Landschlachterei in Etelsen gelernt. Dabei sei die Fleischerei ursprünglich überhaupt nicht sein Wunsch gewesen, sagt er. „Doch ich habe schnell gemerkt, wie vielseitig und kreativ dieser Beruf ist – und wie viel Spaß er macht.“ Und dieser Spaß ist nach dem Geschmack seiner Kunden.

Die Fleischerei Rossol hat montags bis freitags von 6.30 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags zudem von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet. Partyservice auch an Sonn- und Feiertagen. Weitere Informationen unter www.fleischerei-rossol.de.