Reparatur, Inspektion, Urlaubscheck, Reifenwechsel oder Tüv-Abnahme – die Dienstleistungen der freien Werkstatt sind sehr vielfältig. (Roland Scheitz)

Seit mehr als

40 Jahren fühlen sich Autohalter aus Findorff und den umliegenden Stadtteilen bei Auto Felsch, Bayreuther Straße 6, gut aufgehoben. Das erfahrene Team des Kfz-Meisterbetriebs ist für seine zuverlässige und gute Arbeit sowie für einen kundenfreundlichen, persönlichen Service bekannt, wie man ihn sicher nicht überall findet. Dafür stehen mittlerweile zwei Generationen der Felsch-

Familie. Denn mit Juniorchef André Felsch ist die Zukunft der Werkstatt für die kommenden Jahrzehnte gesichert.

Hinter der unauffälligen Fassade des Firmengebäudes verbirgt sich eine der modernsten und bestens ausgestatteten freien Werkstätten der Stadt. Die Leistungen des Betriebs reichen von Inspektionen über den Ölwechsel, Reifen- und Bremsenservice, Schweiß- und Lackierarbeiten, Klimawartung, Arbeiten an der Autoelektrik bis zur Reparatur sämtlicher Automodelle. Tüv-Abnahmen und Abgasuntersuchungen finden zweimal wöchentlich statt. Zudem nehmen die Mitarbeiter von Auto Felsch ihrer Kundschaft bei Bedarf viele Unannehmlichkeiten ab. Wenn es einmal „gekracht“ hat, übernimmt die Werkstatt sofort alle notwendigen Maßnahmen. „Wir betreuen die Kunden, stellen einen Ersatzwagen zur Verfügung und kümmern uns um den Schreibkram“, sagt Gerd Felsch.

Kompetenz in Sachen Automobiltechnik (v.l.): Toni Saathoff, Seniorchef Gerd Felsch, André Kettler, Juniorchef André Felsch und Silas Bayerl. (Roland Scheitz)

Für den Fall der Fälle erhalten die Kunden eine Handynummer, über die der Meisterbetrieb auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten erreichbar ist. Der moderne Internetauftritt der Firma bietet zudem die Möglichkeit einer Online-Terminvereinbarung. Weil die Hauptreisezeit vor der Tür steht, kommt zurzeit noch das Saisongeschäft der Urlaubschecks dazu: Zum Pauschalpreis von 21 Euro prüfen die Profis, ob mit dem Fahrzeug technisch alles in bester Ordnung ist.

Für den großen Kundenstamm, der dem Findorffer Familienunternehmen mitunter seit Jahrzehnten treu ist, zählt besonders, dass sie dort verlässliche Ansprechpartner finden,

die kostenbewusst und in ihrem Sinn arbeiten. Keine größere Reparatur werde ohne vorherige Rücksprache vorgenommen, und es werde stets die Lösung gesucht, die für die Kunden die günstigste und bestmögliche sei, erläutern die Felschs. Das bedeutet etwa, dass bei älteren Fahrzeugen auf Wunsch gebrauchte – selbstverständlich einwandfreie – Ersatzteile eingebaut werden.

Im Jahr 1977 machte sich Gerd Felsch mit seiner Autowerkstatt am Findorffer Weidedamm selbstständig. 20 Jahre befand sich der Betrieb auf dem ehemaligen Gelände der Bootswerft Schober, bis die Werkstatt in der Bayreuther Straße ihre Traumlage fand, wie der Kfz-Meister sagt: Zentral gelegen, unkompliziert erreichbar für Kunden aus Findorff und dem Rest der Stadt sowie mit reichlich Raum, um sich zu entwickeln. André Felsch hat das von Kindesbeinen an miterlebt. Der 32-jährige Kfz-

Mechatronikermeister ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Seitdem arbeiten der Junior und der

Senior Hand in Hand und ergänzen sich dabei hervorragend, wie André Felsch erläutert: „Mein Vater kennt noch handwerkliche Techniken, die heute in der Ausbildung gar nicht mehr gelehrt werden.“ Auf der anderen Seite arbeitet die Werkstatt mit hochmodernen Computerprogrammen und Werkzeugen für die komplizierte Elektronik der neuesten Fahrzeuggeneration. Seit vielen Jahren ist Auto Felsch als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bekannt, der den Mechatroniker-Nachwuchs

bestens auf den Beruf vorbereitet. Darüber hinaus gehört André Felsch als eines der jüngsten Mitglieder

zum Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer Bremen.

Auto Felsch, Bayreuther Straße 6, hat montags bis donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 35 80 33 sowie im Internet unter www.autofelsch.de.