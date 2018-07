Rund um den Speicher XI in der Überseestadt können die Gäste von 11 bis 17 Uhr wieder einen Sommertag mit Kunst, Kultur und Lebensart genießen. Mehr als 130 Marktstände bieten, was man nicht an jeder Ecke findet und womit man sich selbst oder anderen eine Freude machen kann. Im Sortiment sind zum Beispiel individueller Schmuck und Keramik, handgesiedete Seifen, Wohnaccessoires, Schönes für den Garten und auserlesene Delikatessen aus besonderen Manufakturen. Mit der kulinarischen Vielfalt des gastronomischen Angebots bereiten die Veranstalter ihren Gästen eine köstliche Atmosphäre.

Man sollte für den Besuch in der Überseestadt unbedingt viel Zeit mitbringen, denn in Sichtweite zum Speichermarkt gibt es jede Menge Attraktionen für alle Generationen, in denen man viele interessante Stunden verbringen kann. Immer eine Empfehlung ist zum Beispiel Bremens sympathisches Hafenmuseum Speicher XI, das 120 Jahre Hafengeschichte auf informative und kurzweilige Weise aufbereitet. Viel Vergnügen versprechen auch der Schwarzlichthof und der Hafenrummel. Und schließlich bietet sich in diesen Sommerwochen die einmalige Gelegenheit, die Schau „Die Terrakottaarmee und das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ im BLG-Forum zu besuchen sowie einen faszinierenden Blick in das geheimnisvolle Reich der Mitte zu erhalten. Auf 1400 Quadratmetern und mit 250 Exponaten erzählt die spektakuläre Ausstellung die Geschichte des ersten Kaisers von China und dessen gigantischer Grabanlage mit der weltberühmten Terrakottaarmee.