Nagelritz und die Fischforscher kommen bereits morgen in die Hafenbar. (Navigo)

Eine Überfahrt lohnt sich.

Für den morgigen Freitag, 12. Juli, hat sich um 19 Uhr ein Stammgast angekündigt: Seemann Nagelritz kommt mit seiner Band Die Fischforscher, um Seemannsgarn zu spinnen und Ringelnatz-Lieder zum Besten zu geben. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Eine Woche danach – am Freitag, 19. Juli, startet im Golden City um 19 Uhr die Internationale Stadtmusikanten-Session. Musiker aus aller Welt und unterschiedlicher Genres sind eingeladen, mitzuspielen. Die Teilnahme kostet 3 Euro und sollte per E-Mail an bassam@goldencity-bremen.de oder unter Telefon 0179 / 4 92 51 34 angemeldet werden.

Die Golden-City-Lankenau- Show steht am Sonnabend, 20. Juli, ab 19 Uhr im Zeichen der AG

Weser. Zeitzeugen berichten und es werden historische Aufnahmen

gezeigt. Dazu gibt es Musik. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt

8 Euro. Am Freitag, 26. Juli, macht es sich das Hart Backbord-Team in der Location gemütlich. Im Hart- Backbord-Wohnzimmer wird „geflixt“: Ein Heidenspaß für alle, die beim Kickerturnier (für 3 Euro) mitmachen oder kostenlos zuschauen möchten.

Am Sonnabend, 27. Juli, steht ein Straßenfeger auf dem Programm. Ab 19 Uhr wird die Golden City- Crew mit den Gästen Abba- Lieder singen. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.goldencity-bremen.de. Die Fähre Pusdorf pendelt sonnabends und sonntags halbstündlich von 11 bis 19 Uhr zwischen Waterfront, Lankenauer Höft und Molenturm (weserfähre-bremen.de). Die Buslinie 24 bedient das Lankenauer Höft (www.bsag.de). Für besondere Aussichten bietet sich eine Radtour entlang der Weser an. Am Golden City gibt es eine WK-Bike-Station.