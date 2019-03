Rollladen, Markisen, Fenster, Garagentore und vieles mehr – von der ersten Beratung bis zur Endmontage und Wartung bieten Inhaber Rainer Köne und sein Team alles aus einer Hand. (Roland Scheitz)

Wer dort jetzt eine Markise in Auftrag gibt, kann sich hundertprozentig sicher sein, dass vor der ersten Hitzewelle alles perfekt installiert ist. Zusätzlich profitieren die Kunden von derzeit attraktiven Winterpreisen.

Die Sonne selbst hat der Innungsfachbetrieb zwar nicht im Programm, und doch dreht sich dort fast alles um dieses Thema. Besser gesagt um Sonnenschutz in Form von Rolläden, Markisen und Jalousien für jede individuelle Anforderung und jeden Wohnstil.

Wenige Schritte von der Kreuzung Admiralstraße entfernt, finden Interessierte einen modernen Showroom, der einen ersten Überblick über das Programm gibt. Von der Stange zu kaufen und gleich mitzunehmen gibt es bei Köne nicht. Wer aber Informationen über die neuesten Trends und Techniken, Inspirationen für eine passgenaue und schmucke Lösung sowie eine umfangreiche Auswahl aus mehr als 150 Stoffdesigns sucht, ist bei den

Findorffer Spezialisten an der richtigen Adresse.

Die Beratung und das persönliche Kundengespräch sind das Maß aller Dinge für Rainer Köne. Der Unternehmer hat mit seinen mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung die besten Alternativen und jede Menge Profitipps parat. Das dürfen seine Kunden übrigens gern weitersagen: Für jede erfolgreiche Empfehlung bedankt Köne sich mit einem Gutschein über 25 Euro.

Haustüren, Fenster, Vordächer, Insektenschutzanlagen, Garagentore – außerordentlich breit gefächert ist das Programm, das vom ersten Informationsgespräch bis zur Endmontage und Wartung komplett aus einer Hand kommt. Doch auch der klassische Rolladen bleibt ein wichtiges Thema, sagt der Inhaber. Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen über ihre häusliche Sicherheit Sorgen machten, übernähmen laut Köne Rolläden nach wie vor eine wichtige Funktion. „Mit ihren Vorfahren vergangener Zeiten haben die Produkte der neuesten Generation nicht nur optisch kaum noch etwas gemeinsam“, erläutert der Rolladen- und

Jalousienbauermeister. Sie bieten den gewünschten Sichtschutz, helfen im Winter, Energiekosten zu sparen und im Sommer, die Hitze abzuschirmen. Zudem sind sie von ihrer stabilen Materialbeschaffenheit und in ihrer innovativen Technik darauf ausgerüstet, potenziellen Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Darüber hinaus können sie mittels einer automatischen Zeitsteuerung Anwesenheit simulieren – eine wirkungsvolle Präventionsmaßnahme, welche die Kriminalpolizei explizit empfiehlt.

Köne arbeitet seit vielen Jahren bevorzugt mit dem Tor- und Rolladenhersteller Roma sowie dem Sonnenschutzlieferanten Reflexa zusammen.

Das Rolladen-Markisen-Studio Köne, Findorffstraße 40–42, hat montags bis freitags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationene gibt es unter Telefon 37 18 37, per E-Mail an info@koene.de sowie im Internet unter www.koene.de.