Ronald Meyer nimmt sich viel Zeit, um auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen und um sie später zu verwirklichen. (Roland Scheitz)

Da haben alle Glück, die die Sonnenstunden auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse auskosten können. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Das Team von Roland Meyer Metallbau hat bereits zahllose Sonnenplätze konstruiert, wo es vorher keine gab. Es ist nie zu spät für eine solche Investition, die sich langfristig durch die Wertsteigerung der Immobilie und die erhöhte Wohnqualität auszahlt. Denn auch das ist sicher: Der nächste Sommer kommt bestimmt.

Balkons und Sonnenterrassen, die in den Werkstätten in der Rosenheimer Straße entstanden sind, gibt es in der ganzen Stadt. Ob verzinkt, pulverbeschichtet, minimalistisch-modern oder nach historischen Vorbildern – gemeinsam haben sie alle eines: Kein Modell ist wie das andere, jedes ist ein maßgefertigtes Vorzeigebeispiel für solides Handwerk. Bei den Waller Metallbauern kommt nichts von der Stange. Dass sämtliche Arbeiten von der ersten Skizze über die Maurerarbeiten bis zur Montage der Bodenbeläge aus einer Hand übernommen werden, versteht sich für Firmenchef Ronald Meyer von selbst. Für Kunden, die einen Wunsch haben, der sich aus Metall bauen lässt, nimmt er sich nach Terminvereinbarung viel Zeit für eine ausführliche Beratung.

Ihre Konstruktionen passt das Team von Roland Meyer Metallbau perfekt an die Wünsche der Kundschaft an. (Metallbau Meyer)

Auf dem 5000 Quadratmeter großen Betriebsgelände haben die Metallbauer genug Platz, um die Projekte zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden auszuführen. Ihre Auftraggeber sind nicht nur Privatleute, sondern auch Unternehmen, Architekten und Bauunternehmer aus der ­Region. Die Fachleute von Meyer ­Metallbau bauen Treppen, Türen und Tore, Vordächer, Laubengänge oder Gartenzäune für Schulen, Kindergärten sowie Kirchen. Für gewerbliche Kunden konstruieren sie unter anderem Podeste, Stege, Arbeitsbühnen, Pavillons oder Messestände.

Zu den aktuellen Arbeiten, auf die das Team aus der Rosenheimer Straße besonders stolz sein kann, zählen die imposante Stahlkuppel auf dem Waller Wasserturm in der Karl-­Peters-Straße und die eleganten Balkongeländer an Bremerhavens spektakulärem neuen Superior Hotel The Liberty. Besonders viele Musterstücke für die Bandbreite des Betriebs sind in der Union-Brauerei in Osterfeuerberg zu bewundern. Sämtliche Metallarbeiten – von den Treppengeländern über die Tischgestelle und den originellen Kronleuchtern im Braugasthaus bis zu den stilvollen Zäunen und Flügeltoren – sind Spezialanfertigungen. Dass ihnen immer wieder solch anspruchsvolle Spitzenprojekte anvertraut werden, ist ein großes Kompliment an Meyer und seine erfahrenen Mitarbeiter. Weit über den Stadtteil hinaus weiß man eben: Die können so etwas.

Die Geschäftszeiten von Ronald Meyer Metallbau Stahlbau, Rosenheimer Straße 33, sind montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr, freitags von 7 bis 12.15 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 39 21 20; weitere Infos sind per E-Mail an metallbau@meyerbremen.de oder unter www.meyerbremen.de erhältlich.