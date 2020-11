Paradies für Leseratten: der Logbuchladen von Sabine Stiehler in Walle. (Roland Scheitz)

Die langen Abende in der kühleren Jahreszeit sind die klassische Hochsaison für Leseratten und Bücherwürmer. Und in „normalen“ Jahren sind die Wochen vor dem Weihnachtstagen die trubeligste Zeit in den Buchhandlungen. Das ist eigentlich nur zu begrüßen, sagt die Waller Buchhändlerin. Doch Trubel muss aus den bekannten Gründen zurzeit auf jeden Fall verhindert werden. Unter den Vorgaben des Infektionsschutzes ist die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten dürfen, beschränkt - und Kundschaft, die ungeduldig draußen in der Kälte wartet, wäre ganz und gar nicht im Sinne des Logbuch-­Teams. Methode Nummer eins: „Wir können unseren Kundinnen und Kunden nur empfehlen, möglichst rechtzeitig mit ihren Weihnachtseinkäufen zu beginnen, bevor es in Stress und Hektik ausartet“, sagt Stiehler. Methode Nummer zwei: Die gemütlichen Stöber-Stunden, für die sie ihrer Kundschaft besonders viel Zeit schenkt. „An allen vier Adventssonnabenden von 15 bis 18 Uhr – also nach dem üblichen Ladenschluss – gibt es die Möglichkeit, ganz in Ruhe und in gemütlicher Atmosphäre eine Stunde im Laden zu verbringen“, erläutert sie. Es werden sich immer nur vier Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten. Damit die Buchhändler die vier Stöbernachmittage planen können, ist eine rechtzeitige Terminvereinbarung ratsam. Für alle, die trotzdem lieber von zu Hause aus einkaufen möchten, Methode Nummer drei: der Online-Shop www.logbuchladen.de mit Lieferservice, der ab einer gewissen Abnahmemenge sogar kostenlos ist.

Die bibliophile Futterstelle im Herzen von Walle ist nicht nur eine der nettesten Adressen im Stadtteil. Dass das Logbuch ein besonders hervorragendes Exemplar seiner Art ist, hat sich längst überregional herumgesprochen. Bereits vier Mal durfte Inhaberin Stiehler den Deutschen Buchhandlungspreis entgegen nehmen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnet jährlich inhabergeführte Buchhandlungen im ganzen Land aus, die sich durch ihr Sortiment und ihre ansteckende Leidenschaft für Literatur aus der Masse hervorheben. Im Logbuch-­Vorrat sind Bestseller, Klassiker und Geheimtipps, die man gelesen haben sollte und über die man gerade spricht, darunter ein großes Angebot an Kinder- und Jugendbüchern, die beim Vorlesen und Selberlesen besondere Freude machen.

Eine Vorauswahl an appetitanregenden Tipps aus den verschiedenen Kategorien bietet der aktuelle Winterkatalog: Gemeinsam mit zwei befreundeten Buchhandlungen in Verden und Wildeshausen stellt das Logbuch-Team persönliche Lieblingsbücher vor, die per beigelegtem Bestellschein direkt geordert werden können. Das Hingucken lohnt sich auch auf dem antiken Holztisch im Zentrum des 70-Quadratmeter-Ladens: Er ist zurzeit wunderschön bestückt mit stilvoller Papeterie, winter- und weihnachtlichen Wohnaccessoires sowie originellen kleinen Geschenkartikeln.