Eine solche Konstruktion kann seit wenigen Wochen in Walle bewundert werden: Die imposante Stahlkuppel setzt dem Wasserturm in der Karl-Peters-Straße die Krone auf. Dass ihnen die Architekten dieses anspruchsvolle Spitzenprojekt anvertraut haben, ist ein großes Kompliment an Ronald Meyer und seine erfahrenen Mitarbeiter. Weit über den Stadtteil hinaus weiß man: Die können so ­etwas.

Die oktogonale Kuppel messe an ihrer Basis einen Durchmesser von 18 Metern, bestehe aus 90 Stahlträgern sowie acht Streben und werde von einer Kugel mit 80 Zentimetern Durchmesser gekrönt, erläutert Meyer. Vor dem Jahreswechsel wurden die einzelnen Elemente an Ort und Stelle zusammengefügt – und auf das Ergebnis seien er und sein Team „richtig stolz“, sagt der Metallbaumeister und Betriebswirt des Handwerks. Denn es war kein Auftrag wie jeder andere. Doch mit spektakulären Vorhaben hat der Meisterbetrieb der Innung Metall Bremen jede Menge Erfahrung. Verewigt haben sich die Metallbauer aus der Rosenheimer Straße zum Beispiel auch an einem ­anderen Waller Lieblingsort: Architekt ­Lüder Kastens beauftragte das Spezialistenteam mit sämtlichen Metallarbeiten in der Union-Brauerei. Von sämtlichen Treppengeländern über die Tischgestelle und die originellen Kronleuchter im Braugasthaus bis zu den Zäunen und Flügeltoren nach historischem Vorbild handelt es sich um Spezialanfertigungen aus dem Hause Meyer. Und ein weiteres spannendes Projekt ist zurzeit im Rohzustand in der riesigen Werkstatthalle zu besichtigen: Dort entsteht ein Stahlskelett, das künftig der einzigartigen historischen Kirchturmspitze von St. ­Stefani Stabilität geben soll.

Ronald Meyer nimmt sich viel Zeit, um die Wünsche seiner Kunden zu verwirklichen. Eines seiner Vorzeigeprojekte: der Waller Wasserturm. (Roland Scheitz)

Doch im Alltag sind es vor allem die privaten Auftraggeber, die den Metallbauern alle Hände voll zu tun geben. Zurzeit sind sie auf dem 5000 Quadratmeter großen Betriebsgelände mit dem modernen Maschinenpark häufig mit dem Bau von Balkons, Sonnenterrassen und Außentreppen beschäftigt. „Jeden Tag klingelt mindestens vier Mal das Telefon mit einer neuen Anfrage“, sagt der Firmenchef, der das Unternehmen, das sein Vater Peter vor 46 Jahren gegründet hat, seit 2011 weiterführt. Ob verzinkt, pulverbeschichtet, minimalistisch-modern oder nach historischen Vorbildern – gemeinsam haben die Werke alle eines: Es sind millimetergenau geplante Unikate. Dass sämtliche Arbeiten von der ersten Skizze über die Maurerarbeiten bis zur Montage der Bodenbeläge aus einer Hand übernommen werden, versteht sich für Meyer von selbst. Für Kunden, die ihre Traumprojekte planen möchten – oder irgendeinen anderen Wunsch haben, der sich aus Metall bauen lässt – nimmt er sich nach Terminvereinbarung viel Zeit für die Beratung im Besprechungsraum in der Rosenheimer Straße.

Ronald Meyer Metallbau Stahlbau, Rosenheimer Straße 33, hat montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr, freitags von 7 bis 12.15 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 0421 / 39 21 20, per E-Mail an ­metallbau@meyerbremen.de sowie unter www.meyerbremen.de.