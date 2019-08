August, in der Bremer Überseestadt. Nach einem Jahr Pause lädt der Überseetörn am Europahafen kleine und große Besucher ein, das Quartier zu Wasser und zu Land zu entdecken. Neben Livemusik, einer Gastromeile und einem Urban Markt im Schuppen Eins erwartet die Gäste ein buntes Kinderprogramm sowie Törns durch das Hafenquartier. Karten für letztere gibt es vor Ort am Info-Point sowie im Vorver-­

kauf unter Telefon 0421 / 695 66 46

und per E-Mail an steinkamp@

ueberseetoern.de. Der Überseetörn findet am Sonnabend von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 23 Uhr statt.