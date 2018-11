Die Buchhandlung Logbuch (rechts: Inhaberin Sabine Stiehler) öffnet am 1. Dezember das erste Türchen des lebendingen Waller Adventskalenders und freut sich auf die Gäste. (Waller Geschäftsleute e.V.)

Was sich dahinter verbirgt, wird nicht verraten. Nur so viel: Jedes Türchen ist einmalig und „echt Walle“.

Die Mitglieder des Vereins der Waller Geschäftsleute haben sich den lebendigen Adventskalender ausgedacht. Alle Beteiligten wünschen sich, dass möglichst viele Bewohner die Gelegenheit wahrnehmen, unterschiedliche Orte im Quartier zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Geselligkeit in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu genießen. Auch wenn die Gäste sich überraschen lassen dürfen, eines ist klar: Die 24 Tage bis Heiligabend lassen sich so in stimmungsvoller Gemeinschaft zählen.

Es ist das unbezahlbare, persönliche, kommunikative Miteinander, das es in anonymen Einkaufszentren oder im Versandgeschäft nicht zu kaufen gibt – und das vielen Menschen sicher sehr fehlen würde, wenn es die kleinen inhabergeführten Unternehmen im Stadtteil nicht mehr gäbe. Mit ihrer vorweihnachtlichen Aktion möchten die Geschäftsleute vor allem deutlich machen, welch attraktive Vielfalt es in Walle gibt. Jeder, der bewusst in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einkauft, trägt dazu bei, die Vielfalt zu erhalten, die das Quartier lebendig, liebens- und

lebenswert macht – nicht nur in der Zeit vor Weihnachten.

Das erste Türchen im Waller Adventskalender öffnet sich am Sonnabend, 1. Dezember, um 15 Uhr bei Punsch und Gebäck vor der Buchhandlung Logbuch in der Vegesacker Straße 1. Für Montag, 3. Dezember, lädt Birgitta Schulze van Loon ab 17.30 Uhr zur Besichtigung und einem Tasting in ihre Brennerei Piekfeine Brände in der Hoerneckestraße 3 in der Überseestadt ein. Am Dienstag, 4. Dezember, sind Naschkatzen ab

15 Uhr in der Weihnachtsbäckerei im Café Für Elise, Wartburgstraße 71, willkommen. Eine Sternensuche gibt es am Mittwoch, 5. Dezember, im Bioladen Blockhaus in der Vegesacker Straße 35. Am Nikolaustag, 6. Dezember, wird von 17 bis 20 Uhr rund um den Weihnachtsbaum auf dem Platz vor dem Eiscafé De Luca gefeiert.

Über alle Termine informieren Poster und Flyer im Stadtteil sowie die Internetseite www.waller-geschaeftsleute.de.