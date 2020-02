Echt Walle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Walle packt einen Arztkoffer für Kalkutta

Anke Velten

Was für eine Bescherung: Exakt 1881 Euro sammelte die Neptun-­Apotheke in der Weihnachtszeit in ihrer Spendendose. Der Betrag, den das diesjährige Gewinnspiel einbrachte, geht an die German ­Doctors in Kalkutta.