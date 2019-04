Ob Balkongeländer im Hochparterre oder Treppe in den ersten Stock – Produkte von Meyer findet man überall in Bremen. (Ronald Meyer)

Auf solch sommerliche Freudenspender ist das Team von Metallbau Meyer spezialisiert – sowie auf alles andere, das sich aus Metall konstruieren lässt.

Balkone und Sonnenterrassen, die in den Werkstätten in der

Rosenheimer Straße 33 entstanden sind, sieht man in der gesamten Stadt. Ob verzinkt, pulverbeschichtet, minimalistisch-modern oder nach historischen Vorbildern – kein Modell ist wie das andere. Für die Kunden des Handwerksbetriebs sind das sonnige Aussichten für den individuellen Gestaltungsspielraum. Dass sein Team sämtliche Arbeiten von der ersten Skizze über die Maurerarbeiten bis zur Montage der Bodenbeläge aus einer Hand übernimmt, versteht sich für Firmenchef Ronald Meyer von selbst. Nach vorheriger Terminvereinbarung nimmt er sich viel Zeit für Beratungsgespräche.

Die Auftraggeber sind nicht nur Privatleute, sondern auch Firmen, Architekten und Bauunternehmer aus der Region. Die Fachleute von Metallbau Meyer bauen Treppen, Türen und Tore, Vordächer, Laubengänge, Unterstände sowie Gartenzäune für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Kirchen, Hotels und Mehrfamilienhäuser. Für gewerbliche Kunden konstruieren die Waller zum Beispiel Podeste, Stege oder Arbeitsbühnen, Pavillons oder Messestände. Weit über den Stadtteil hinaus weiß man eben: Die können so etwas. Vor allem für die öffentlichen Auftraggeber ist das Zertifikat über die Präqualifikation nach VOB (PQ VOB) eine wichtige Referenz der seriösen und leistungsfähigen Arbeitsqualität des Betriebs.

Mit spektakulären Vorhaben hat der Meisterbetrieb jede Menge Erfahrung. Einen Namen gemacht habens ich die Metallbauer zum Beispiel bei der Sanierung der Union Brauerei. Architekt Lüder Kastens beauftragte das Spezialistenteam mit sämtlichen Metallarbeiten von den Treppengeländern über die Tischgestelle und die originellen Kronleuchter im Braugasthaus bis zu den Zäunen und Flügeltoren nach historischem Vorbild. Ein weiteres Spitzenprojekt, auf das die Firma stolz sein ist, stellt die imposante Stahlkuppel des Wasserturms in der Karl-Peters-Straße dar. Eine spannende Herausforderung war außerdem das Stahlskelett, das seit vergangenem Jahr die historische Kirchturmspitze von St. Stephani stabilisiert.

Die Wurzel des Familienunternehmens liegen in Findorff. Im Jahr 1972 machte sich Peter Meyer in der Neukirchstraße selbstständig – und mit seiner Arbeit einen so guten Namen, dass es dort irgendwann zu eng wurde. 1989 siedelte die Firma in das damals noch kleine Gewerbegebiet Bayernstraße um. Das sei eine glückliche Entscheidung des Seniorchefs und langjährigen Obermeisters der Bremer Innung Metall gewesen, sagt Metallbauermeister Ronald Meyer, der den Betrieb seit 2011 in zweiter Generation führt. Die zentrale Adresse ist nicht nur für alle Waller und Findorffer im Nu zu erreichen. Auch an den Rest der Stadt und der Region sind die Metallbauer verkehrstechnisch gut angebunden. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Betriebsgelände haben die 16 Mitarbeiter genügend Platz, um die Kundenprojekte zur vollsten Zufriedenheit auszuführen.

Genauso wertvoll wie der moderne Maschinenpark sind dem Firmenchef sein erfahrenes Personal und die Auszubildenden, die als motiviertes, gutes Team Hand in Hand arbeiten. Mit dem zertifizierten Sicherheits- und Gesundheitsmanagement der Berufsgenossenschaft, permanenten Weiterbildungen sowie regelmäßigen gemeinschaftlichen Veranstaltungen für die Mitarbeiter und ihre Familien kümmert sich der Firmenchef darum, dass das auch so bleibt. Und weil es in der Rosenheimer Straße immer mehr als genug zu tun gibt: Bewerbungen von ambitionierten Metallbauern sind stets willkommen.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 39 21 20 sowie im Internet unter www.meyerbremen.de.