Aboubker Askourih präsentiert sein Sortiment libanesischer Weine – und verwöhnt seine Gäste mit syrischen Köstlichkeiten. (Janina Weinhold)

An den warmen Tagen des Jahres laden zusätzliche 150 Plätze auf der Sonnenterrasse an der Weserpromenade zum Entspannen ein. Und mit dem Al-Dar-Cateringservice werden auch private oder geschäftliche Anlässe zu tausendundeinem Genuss.

Koll Überseestadt Al Dar (Janina Weinhold)

„Die syrische Küche zählt zu den reichsten Küchen der Welt“, erläutert Askourih. „Die Metropole Damaskus war schon vor Jahrtausenden ein Knotenpunkt der Karawanen, die aus Asien, Afrika, Indien und Europa kamen, um miteinander zu handeln und sich auszutauschen. Sie alle hinterließen ihre geschmacklichen Spuren in der Küchenkultur des Landes.“ Es ist eine Küche, die reich an frischem Gemüse, Kräutern, Früchten und guten Ölen ist. Gäste, die vegetarische oder vegane Gerichte bevorzugen, finden darin eine große Auswahl. Ein Besuch im Al-Dar sollte unbedingt mit den köstlichen Mazza-Variationen beginnen, empfiehlt Askourih: appetitliche, liebevoll präsentierte Vorspeisenportionen, die wie sämtliche Speisen aus hochwertigen Produkten zubereitet werden. Zu empfehlen sind auch die Weine aus dem Libanon. Für viele Weinkenner hierzulande mag es noch ein exotisches Terrain sein – dabei gilt der Libanon als Ursprungsland des Weinbaus.

Feiner Anbau

„Das Gebiet des Libanon zählt zu den ältesten Wein kultivierenden Regionen der Erde und ist bis heute ein vergleichsweise kleines, aber sehr feines Anbaugebiet, das Spitzenweine von international anerkannter Qualität produziert“, sagt ­Trabulsi. Die handverlesenen Tropfen, die aus Weingütern von internationalem Rang wie dem Chateau Musar stammen, dürften auch anspruchsvolle Genießer überzeugen.

Doch „niemand geht in ein Restaurant, nur um satt zu werden“, lautet die Überzeugung des Gastronomenpaars. „Es geht vor allem darum, gemeinsam mit Familie, Freunden oder Geschäftspartnern eine schöne Zeit zu verbringen.“ Genau so wichtig für das Erfolgsrezept des Al-Dar sind daher die freundlichen und aufmerksamen Servicemitarbeiter. Schließlich bedeutet der Restaurant­name „Das Haus“ – und wie zu Hause bei Freunden sollen sich die Gäste auch fühlen.

Das Al-Dar führt eine Chronik fort, die Trabulsis Vater ­Raduan vor 15 Jahren startete. Damals eröffnete der renommierte Mediziner in seinem Heimatort Gifhorn das erste Restaurant dieses Namens – und überhaupt das erste syrische Restaurant weit und breit. Sieben Jahre später folgte ein Al-Dar in Hannover. Im Dezember 2013 eröffnete schließlich das Al-Dar auf der Westseite des Schuppen Eins. Wie die beiden Vorgänger wurde auch das Bremer Haus ein echtes Schmuckstück, in dem sich orientalische Tradition und ­modernes abendländisches Design verbinden. Mit der Innenausstattung aller drei Restaurants wurde Christian Hellwig beauftragt. Der international ­tätige Braunschweiger Künstler und Designer ist seit vielen Jahren ein enger Freund der Familie.

Reservierung ratsam

Mit etwa 600 Quadratmetern bietet das Al-Dar in der Überseestadt Platz für bis zu 250 Gäste. Dennoch ist vor allem an den Wochenenden eine Reservierung unbedingt ratsam. Gut zu wissen für alle, die Grund zum Feiern haben: Für die Bewirtung von Familienfeiern, Jubiläen und anderen schönen ­Anlässe privater oder geschäftlicher Art bietet sich der Cateringservice des Al-Dar an. Auf Wunsch kümmert sich das gastfreundliche Team auch um das organisatorische Drumherum – von Geschirr und Besteck bis zum Service.

Das Al-Dar, Konsul-Smidt-Straße 26, hat montags bis donnerstags ab 17 Uhr, freitags bis sonntags ab 12 Uhr durchgehend geöffnet. Reservierungen unter Telefon 69 68 63 00. Die Speisekarte gibt es im Internet unter www.aldar.de.