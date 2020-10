Die Elektroexpertinnen stehen den Kunden im Laden beratend zur Seite (v.l.): Ute Paetow, Anja Ballerstein und Gaby Lühning. (Roland Scheitz)

Während der coronabedingten fünfwöchigen Schließungszeit im Frühjahr wurde es vielen Menschen bewusst: Die kleinen Fachgeschäfte, die vertrauten Ansprechpartner und hilfreichen Experten vor Ort sind unverzichtbar. Seit 94 Jahren versorgt die Familie Lühning Walle – und auch weitere Stadtteile – mit Haustechnik und allem, was dazugehört.

Während der Zwangspause war das Team stets für seine Kundschaft erreichbar. Ein Lieferservice wurde organisiert, die Beratung erfolgte telefonisch, per E-Mail und mitunter durch die geöffnete Fensterscheibe. Mittlerweile ist längst der Alltag wieder in dem Geschäft eingezogen, und man hat sich mit der neuen Normalität

arrangiert: Durch den großen Verkaufsraum in der Wartburgstraße werden die Kunden über ein Einbahnstraßensystem geleitet.

„Es ist schön, von den Kunden das Signal zu bekommen, wie zufrieden sie waren, als alles wieder langsam in Richtung Normalität ging. Sie haben uns außerdem bestätigt, wie glücklich sie sind, dass es uns direkt vor ihrer Haustür im Stadtteil gibt“, sagt Gaby Lühning. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn es ist eines der schönsten Komplimente.“ Besonders erfreulich ist der Waller Geschäftsfrau zufolge, dass viele neue, junge Kunden das Geschäft um die Ecke für sich entdeckt haben. Dort seien sie positiv überrascht gewesen, wie groß die Auswahl in dem Laden in der Wartburgstraße ist. Doch egal, ob Backofenglühlämpchen, Single- Kaffeemaschine, Akkustaubsauger oder App-gesteuertes Haushaltsgerät – für sämtliche Produkte gelten identische Qualitätskriterien: Ins Sortiment gelangt nur, wovon die Waller Elektrospezialisten selbst überzeugt sind.

Ist ein Gerät nicht vorrätig, kann es in der Regel mit Lieferung am Folgetag ordern. „Auch preislich müssen wir uns nicht hinter den Großen der Branche oder Internetshops verstecken“, sagt Lühning. Worauf sich die Kunden ebenfalls verlassen können: Vor jedem Kauf nehmen sich die Mitarbeiter viel Zeit für eine ausführliche Beratung. „Wir möchten zufriedene Kunden, die immer wieder gern zu uns kommen“, sagt die Geschäftsfrau. Und weil die Kundschaft bereits jetzt danach fragt: Auch in dieser Adventszeit wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in dem Fachgeschäft geben.

In dritter Generation

Im Laden sind neben Gaby

Lühning Anja Ballerstein und Ute Paetow die vertrauten Gesichter, die den Kunden mit Rat und Tat beiseite stehen und stets ein offenes Ohr haben. Bei kleinen oder größeren technischen Ernstfällen im Alltag sind Elektroinstallateurmeister Norbert Lühning und seine Monteure die richtigen Ansprechpartner. Zu ihren Auftraggebern gehören sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen aus der Region. Die Spezialisten nehmen bei Bedarf Termine vor Ort wahr oder Reparaturen in ihrer Werkstatt vor, übernehmen Haus- und Neuin­stallationen, bauen Anlagen und Schaltschränke für Industriebetriebe und führen gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch.

Die Wurzeln des Bremer Familienunternehmens liegen in der Hoffnungstraße, wo sich Firmengründer Johann Lühning 1926 selbstständig machte. Der Betrieb zog später in die Elisabethstraße und fand nach dem Zweiten Weltkrieg seinen heutigen Standort. Im weiteren Verlauf führten Hans- Joachim und Helga Lühning in zweiter Generation das Unternehmen. Seit fast 20 Jahren leiten inzwischen schon Norbert und Gaby Lühning das Geschäft.

Die Elektro-Lühning GmbH & Co. KG, Wartburgstraße 63–65, hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Fachgeschäft unter Telefon 38 53 30 und per E-Mail an info@elektro-luehning.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www. elektro-luehning.de.