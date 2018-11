Das Autohaus Brandt zeigt wie gewohnt mit einem beheizten Zelt sowie aktuellen Fahrzeugmodellen und einem XXL-Adventskalender Präsenz auf dem Weyhnachtsmarkt. (Autohaus Brandt)

Und wie es sich für einen standesgemäßen Adventskalender gehört, besteht dieser aus 24 Türchen, hinter den sich jeweils ein attraktiver Gewinn verbirgt. Um zu den glücklichen Gewinnern zählen zu können, müssen die Teilnehmer im Vorfeld Lose im Wert von 1 Euro kaufen. Diese kommen anschließend in eine Box, aus der jeden Tag ein Gewinner gezogen wird. Der Erlös des Verkaufs ist dieses Mal für die Syker Tafel und die Ausgabestelle in Weyhe bestimmt. Die Gewinne, die sich hinter den einzelnen Adventskalendertürchen verbergen, können sich durchaus sehen lassen. So warten auf die jeweiligen Tagesgewinner unter anderem Gutscheine für das Weyher Theater sowie ein ferngesteuerter VW Käfer, eine GTI Armbanduhr und Audi Liegestühle.

Neben dem Adventskalender in dem Zelt ist der Volkswagen T-Roc ausgestellt. Ausreichend Sitzmöglichkeiten sowie kleine Lebkuchenherzen sollen zum Verweilen einladen. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter des Autohauses präsent sein und Interessierten für weitere Informationen zur Verfügung stehen.