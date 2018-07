Das Stuhrer Unternehmen Fenster & Türen Welt schickt sein Türenheld-Maskottchen an die Triathlonstrecke. (Christina Golena)

Leistung, Disziplin, Ausdauer, Entschlossenheit und natürlich Spaß und Leidenschaft – das sind die

Attribute des Triathlons. Genau diese Kombination steht an diesem Wochenende im Fokus, wenn beim beliebten swb-Silbersee-Triathlon in Stuhr der Startschuss erfolgt.

Unter dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ werden sich erneut rund 1000 ambitionierte Sportler in den bekannten Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen messen.

Laut Wettervorhersage erwartet die Teilnehmer am Sonntag eine wahre Hitzeschlacht. Doch auch

darauf ist das Organisationsteam der Tri-Wölfe vom LC Hansa Stuhr vorbereitet. „Es wird ausreichend Getränkestationen geben“, kündigt Jan Neubauer, Abteilungsleiter

Triathlon des LC Hansa Stuhr und Organisationsleiter des Silbersee- Triathlons, an. „Unser Anliegen ist es, mit unserer Veranstaltung sportliche Professionalität mit familiären Flair zu verbinden“, erklärt der Organisator zugleich einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Veranstaltung. Die motivierten Einzelstarter und Staffeln können am Sonntag entweder über die olympische

Distanz oder beim Volks-, Sprint-

Triathlon an den Start gehen.

Die Veranstalter rechnen wie im Vorjahr wieder mit rund 1000 Teilnehmern, die bei den unterschiedlichen Wettbewerben an den Start gehen. (Christina Golena)

Tags zuvor steht zunächst der Nachwuchs im Rampenlicht. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung bieten die Organisatoren neben den bekannten Wettbewerben erstmals einen Power-Kids-Triathlon an. Dieser richtet sich an Nachwuchssportler zwischen sechs und 16 Jahren, die auf unterschiedlichen Distanzen – aufgeteilt nach Altersklassen – gegeneinander antreten. Der Startschuss für den neuen Wettbewerb fällt am Sonnabend um 15 Uhr.

Am Sonntagvormittag steht zunächst die olympische Distanz auf dem Wettbewerbsprogramm. Dabei geht es für die Sportler darum, 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen zu bewältigen. „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr wieder Teams der Regionalliga Nord sowie Mannschaften der Landesliga aus Niedersachsen und Bremen bei uns in Stuhr an den Start gehen und somit um wichtige Punkte kämpfen. Das steigert noch einmal mehr die Attraktivität“, freut sich Jan Neubauer. Darüber hinaus ist das Teilnehmerfeld laut seiner Aussage auch in diesem Jahr wieder mit Sportlern aus dem gesamten Bundesland besetzt.

Ob als Einzelstarter oder Staffel können sich die Athleten im Schwimmen, Radfahren und Laufen messen. (Golenia)

Beim Volkssprint-Triathlon am Nachmittag müssen die Teilnehmer im Anschluss eine 500 Meter lange Schwimmstrecke absolvieren, 20 Kilometer radfahren und fünf

Kilometer laufen. „Dieser Wettbewerb ist der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als wahrer

Publikumsmagnet entwickelt“, teilt der Organisator mit. Zahlreiche Zuschauer und Besucher würden die Aktiven an der Strecke anfeuern und sie über die abschließenden beiden Laufrunden um den Silbersee förmlich ins Ziel tragen, berichtet er aus Erfahrung.

Die Wettbewerbe auf der olympischen Distanz beginnen um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist ab 13 Uhr angesetzt. Am Nachmittag ist die Strecke für die Sprintdisziplin freigegeben. Der Startschuss fällt hier ab 13.30 Uhr, und die Sieger werden ab circa 16.45 Uhr gekürt. Auch wenn der sportliche Wettkampf eindeutig im Vordergrund steht, hat das ehrenamtliche Organisationsteam zusammen mit weiteren über 250 freiwilligen Helfer zusätzlich ein

attraktives Rahmenprogramm für alle auf die Beine gestellt. Dazu zählen unter anderem der sogenannte Bungee-Run, eine Kinderspielecke sowie eine Fotobox und diverse Stände von Sportausrüstern. Äußerst beliebt seien laut Neubauer sowohl bei den Aktiven als auch bei den Zuschauern die umfangreiche Siegerehrung und die Sportler-Tombola.

Bei den tropischen Temperaturen sorgt das Schwimmen zumindest für etwas Abkühlung. (Picasa und Christina Golena, Christina Golena)

Nähere Informationen rund um den 25. swb-Silbersee-Triathlon gibt es auch im Internet unter www.silbersee-triathlon.com.