Wie hier im Bauerngarten und Hofcafé in Hoyerhagen wird die llumination von den Licht-Experten an das jeweilige Ambiente angepasst. (Höhl Leuchten)

Von dort aus wirken die Fachleute in den Bereichen Lichtberatung, -planung und -vertrieb für Privat- und Gewerbekunden.

„Unsere Kernkompetenzen orientieren sich an der steigenden Nachfrage nach kompetenter Planung von Beleuchtungsanlagen für private Immobilien, Büros, gastronomischen Einrichtungen oder auch Schiffen“, erläutert der Geschäftsführer und gelernte Kaufmann Werner Höhl. Es ist eine Aufgabe, die viel Knowhow benötigt, ist doch das Licht ein wichtiger ­Bestandteil der Innenarchitektur. Zugleich müssen bei der Installation moderner Leuchtmittel viele technische Anforderungen berücksichtigt werden. „Wir gestalten die Beleuchtung des Wohnraumes individuell nach Kundenwunsch – ob im Kleinen oder ganz Großen. Wir wollen die Vorstellungen unserer Kunden verwirklichen und für sie ein ganz persönliches Ambiente kreieren“, sagt Werner Höhl.

Für das Bremer Hotel Munte am Bürgerpark gestaltete der Brinkumer Fachbetrieb die Beleuchtung im modern gestalteten Rezeptionsbereich. (Henrik Schipper und Höhl Leuchten, Höhl Leuchten)

Zu den Kunden der Fachfirma gehören etwa die Bremer InBev-

Brauerei, für die das Kundeninformationszentrum und Büros illuminiert wurden, sowie das Schwimmbad Bassum. Restaurants und Cafés, öffentliche Räume und sogar Yachten wurden ebenfalls ausgestattet. Kürzlich wurden die Beleuchtungskonzepte für die Bremer Hotels Überfluss in der Sögestraße sowie 7things am Universum fertiggestellt. Darüber hinaus betreut Höhl Leuchten ein Unternehmen mit 22 Seniorenresidenzen und 1400 Pflegeplätzen in Ostdeutschland.

Aber auch gepflegte Privathaushalte zählen zu den Kunden. Dort wird neben einer ausgewogenen Lichtkomposition das Stichwort Smart Home immer zentraler. Stark nachgefragt werde aktuell auch die Lichtgestaltung von Außenanlagen, Gärten, Terrassen, Wegen und Zierteichen. „Die Kunden legen mittlerweile großen Wert auf eine stimmungsvolle Beleuchtung in ihrem grünen Wohnzimmer“, ergänzt Birgit Höhl. Dabei sei es entscheidend, sich frühzeitig – möglichst schon beim Anlegen des Gartens – vom Fachmann beraten zu lassen. Dann seien Elemente wie im Erdboden versenkte Strahler und sogar die Illumination von Zierteichen möglich, schildert sie. Bei Bedarf werden bewährte Partnerfirmen mit der Montage vor Ort beauftragt, so dass die Kunden einen Rundum-Service aus einer Hand erhalten.

Gern werden die Kunden unverbindlich vor Ort besucht, damit die Räumlichkeit an Ort und Stelle begutachtet werden kann. Oftmals senden die Kunden ihre Wünsche und Vorstellungen auch per Smartphone. Die individuelle Anfertigung oder der Neubezug von Lampenschirmen gehört ebenso zur Dienstleistungspalette des vielseitigen Betriebs.

Das traditionsreiche Familienunternehmen blickt dabei auf einen großen Erfahrungsschatz zurück. Otto Höhl, Großvater des heutigen Firmeninhabers, gründete es 1936 an der Syker Straße. Damals fertigten 20 Näherinnen Lampenschirme an, die im Geschäft verkauft wurden. Sohn Ottokar stieg ebenfalls in das Unternehmen ein. Unter seiner Mitarbeit erfolgte der Umzug an den Standort an der Georg-Lohmann-Straße.

1976 führte schließlich dessen Sohn Werner das Erbe fort. Er hat das Handwerk von der Pieke auf gelernt. „Ich bin mit dem Betrieb groß geworden und habe das Fertigen der Schirme schon als Kind miterlebt“, erinnert er sich. Unter der Leitung von ihm und seiner Frau Birgit wurde die Ausstellung auf zwei Etagen erweitert und regelmäßig modernisiert. Der 2016 erfolgte Umzug in den Meisenweg und die Konzentration auf die Planung statt auf ein Verkaufssortiment markiert einen weiteren Schritt in der langen,

zukunftsorientierten Erfolgsgeschichte der Fachfirma. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Kunden mit unserer ganzen Erfahrung zur Seite zu stehen, sodass keine Wünsche offen bleiben“, nennt Werner Höhl die Unternehmensphilosophie.