Durch Ristedt und Sörhausen führen am Wochenende zwei Festumzüge. (Schützenverein Ristedt)

Dazu gehören sportliche Wettkämpfe, zwei Partynächte, Livemusik, zwei Festumzüge, das Firmen- und Ortspokalschießen, ein Kindernachmittag und manches mehr.

Mit viel Engagement bereiten die Vereinsaktiven ihr großes Fest vor. Am Freitag, 24. Mai, kommen sie zusammen, um Festzelt und -platz schön zu schmücken. Dafür treffen sich alle Schützenbrüder und -schwestern ab 26 Jahren um 17 Uhr an der Schützenhalle. Die Herren der Jugendabteilung holen unterdessen Grün, um die Residenz der Jugendkönigin zu dekorieren. Ab

18 Uhr findet sich dort die gesamte

Jugendabteilung zum Buntmachen ein. Die Kinder treffen sich an diesem Nachmittag zu einem gesonderten Programm.

Das Königshaus 2018 sucht am Wochenende nach würdigen Nachfolgern. (Schützenverein Ristedt)

Am Sonnabend, 25. Mai, geht es schließlich los mit dem Volks-

schützenfedt in Ristedt und

Sörhausen. Den Auftakt machen die Kinder, die um 12 Uhr mit ihren

geschmückten Festwagen losziehen, um ihre Kinder- und Zwergenkönige abzuholen.

Ab 13 Uhr sind die erwachsenen Schützen an der Reihe. Sie sammeln sich auf dem Dorfplatz in Sörhausen, um ihren König abzuholen und mit einem großen Festumzug zum Vereinsgelände zu geleiten. Die Jungschützen treffen sich ebenfalls ab 13 Uhr, um ihre Jugend-

königin zum Fest zu bringen.

Gegen 16 Uhr geht dann der bunte Rummel auf dem Festplatz los. Bis 19 Uhr wird um die Königswürde geschossen, und auch an

allen anderen Ständen dürfen die Vereinsmitglieder ihr Können unter Beweis stellen.

Außerdem finden ebenfalls das Firmen- und Ortspokalschießen statt. Alle Firmen und Vereine aus Ristedt, Sörhausen und Umgebung sind eingeladen, bei dem sport-

lichen und spaßigen Wettkämpfen mitzuwirken.

Um 20.30 Uhr wird es ein bisschen feierlich: Die Aktiven treten auf dem Festplatz an und ziehen in das Zelt ein. Anschließend startet die Volksschützenfestparty. Als erstes legen die Vorjahres-

majestäten einen Ehrentanz aufs

Parkett. Dann können alle anderen ebenfalls die Tanzfläche entern und zu Livemusik von Certain Souls bis in die Morgenstunden feiern.

Am Sonntag, 26. Mai, geht es ab 13 Uhr weiter. Dann treten die Vereinsaktiven am Schützenplatz an, um zum zweiten Festumzug durch den Ort zu starten.

Ab 14 Uhr herrscht wieder

Trubel auf dem Festplatz. An diesem Tag sind alle Bürger, Kinder und Vereinsfreunde eingeladen, ihr Können in der Schützenhalle zu

erproben. Auch das Firmen- und Ortspokalschießen wird fort-

geführt. Außerdem lockt ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbüfett im Festzelt. Darüber hinaus sorgt der Kindernachmittag mit Pro-

klamation der Nachwuchs-

majestäten für Unterhaltung bei den jungen Gästen.

Ab 19.30 Uhr wird es spannend und der Vereinsvorstand verkündet, wer dem neuen Königshaus angehört. Außerdem werden Preise und Pokale vergeben. So viel Ehrungen müssen gebührend gefeiert werden und DJ Mark Garbade sorgt bei der Party bis in die Nacht für Stimmung.

Neu ist in diesem Jahr der vierte Schützenfesttag: Am Montag, 27. Mai, kommen die Aktiven ab 17 Uhr noch einmal zusammen, um gemeinsam aufzuräumen. Bei einem Königsdämmerschoppen klingt die große Feier dann allmählich aus –bis zum nächsten Jahr.