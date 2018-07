In tropisch warmen Nächten fällt das Schlafen schwer. Am besten verwendet man jetzt nur ein Laken als Decke. (Christin Klose, dpa-tmn)

Wie das am besten geht und was noch zu ­beachten ist, erklären Experten aus der Altersmedizin.

Wenn die Temperaturen über

30 Grad steigen, macht das vielen Menschen zu schaffen. Besonders aber haben dann Ältere zu kämpfen: „Ihre Körper reagieren oftmals viel extremer auf die hohen ­Temperaturen“, erklärt Michael Schneider, Leitender Oberarzt

des Evangelischen Zentrums für ­Altersmedizin in Potsdam. Wie aber überstehen Senioren die Hitze am besten? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Muss ich als Älterer jetzt noch mehr trinken als sonst? Unbedingt. Trinken ist das A und O. Gemeint sind Wasser, Tee oder Schorle – gern mindestens ein Liter mehr als normalerweise, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) empfiehlt. Aber: Wer Herzprobleme hat, darf auch wiederum nicht zu viel trinken. Professor Dietrich Andresen von der Deutschen Herzstiftung rät ­älteren Herzpatienten deshalb, die tägliche Trinkmenge mit dem ­behandelnden Arzt festzulegen.

Ich habe kaum Durst – wie schaffe ich es, so viel zu trinken? Tatsächlich ist das Durstgefühl bei älteren Menschen manchmal ­gestört. Brigitte Buchwald-Lancaster, Expertin für Altersmedizin im Städtischen Klinikum München, hat aber einen Tipp für Trinkfaule: einfach eine große Kanne Wasser, Tee oder Schorle gut sichtbar auf den Tisch stellen. So sieht man, wie viel Flüssigkeit man schon auf­genommen hat.

Was sollte ich am besten essen? Da an heißen Tagen auch der

Elektrolythaushalt durcheinander ­geraten kann, rät Buchwald-­Lan­caster zu Gemüse- oder Fleischbrühe. Diese gleicht den Salzhaushalt wieder aus. Ansonsten empfiehlt es sich, vitaminreich, aber nicht zu schwer oder fettreich zu

essen. Mehrere kleine Mahl­zeiten belasten die Verdauung ­weniger, erklärt Schneider.

Kann ich bei Hitze rausgehen, zum Beispiel im Garten arbeiten?

Generell ja. Bewegung sei sogar hilfreich, sagt Schneider: „Wer ­seinen Körper in Schwung hält, kommt bei Hitze besser zurecht.“ Allerdings nutzt man dafür lieber die kühleren Morgenstunden.

Zur Mittagszeit sollten Senioren da­gegen die Sonne unbedingt ­meiden. Denn ältere Haut ist ­besonders empfindlich, sie verbrennt schneller, und der Sonnenbrand bleibt auch für längere Zeit als bei jüngeren Menschen.

Kann ich bei großer Hitze ein­kaufen gehen? Wer Sorge hat, dass ihn die Einkäufe an heißen Tagen überfordern, sollte sich nicht scheuen, jemanden um Hilfe zu ­bitten. Das können Familien­mitglieder oder Nachbarn sein. Vielleicht müssen sie ohnehin selbst einkaufen gehen und können einfach das Nötigste mitbringen.

Ich schlafe bei der Hitze so schlecht. Was hilft? Schneider rät, die Bettdecke aus dem Bezug zu nehmen und nur unter dem Bezug zu schlafen. Außerdem hilfreich: eine „Kühlflasche“. Dafür füllt man eine Wärmflasche mit Wasser und legt sie drei Stunden in den Kühlschrank. Danach wird sie am ­Fußende des Bettes verstaut.