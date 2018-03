Trennende Wände gibt es nicht mehr. Die Sanitärbranche rät außerdem oft zu einem Badezimmer, das zum Schlafzimmer hin offen ist. Wer gerade baut oder sein Eigenheim modernisieren möchte, der sollte überlegen, ob er den Grundriss an seine Lebens­gewohnheiten und neue Wohntrends anpassen kann.

Küche und Wohnzimmer sind im Neubau längst eine Einheit. Möbel- und Gerätehersteller ­haben das erkannt: Spülmaschinen, Waschmaschinen und ­Mixer werden zunehmend ­leiser. Die Küchenmöbel besitzen im ­offenen Wohnraum eine andere Optik und Bedienbarkeit. Im besten Fall werden Küchen- und Wohnmobiliar aufeinander abgestimmt. Statt drei Räumen für Essen, Kochen und Wohnen ­richtet man also nur noch einen einzigen Bereich ein.

Die Funktion des ursprüng­lichen Wohnzimmers verändert sich dabei zunehmend, sagt ­Ursula Geismann vom Verband der Deutschen Möbelindustrie. Statt des einen Fernsehers, vor dem sich alle tummeln, gibt es nun flexibel einsetzbare Beamer, oder jedes Familienmitglied nutzt einen eigenen Computer für den Medienkonsum.

Gerade der Esstisch im großen Wohnraum gilt als Mittelpunkt des Familienlebens. Dort wird gegessen, gibt es Krisengespräche, ist das Homeoffice verortet und spielen die Kinder. „Man versucht derzeit dem Möbel so viel Raum wie möglich einzu­räumen, sogar in kleineren ­Häusern“, berichtet die Trend­analystin Gabriela Kaiser aus Landsberg am Lech.

Veränderungen gibt es auch im Badezimmer. Dieses nimmt immer mehr den Charakter ­einer Wellnessoase an. Die klassische Nasszelle ist passé. Die Modifikation geht einher mit einem ­anderen Blickwinkel auf die Nutzung. Laut einer Forsa-­Studie von 2017 im Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) halten sich die Deutschen im Mittel täglich

40 Minuten im Bad auf. Man stylt sich ausgiebig und entspannt sich sogar nach Feierabend ­darin.

„Früher hatte das Badezimmer meist keine Fenster“, beschreibt das Zukunftsinstitut in der ­Studie „50 Insights – Zukunft des ­Wohnens“ den Wandel. „Aber in Zukunft wird es nicht nur ­eines der repräsentativsten ­Zimmer im Haus sein, sondern es wird sogar eine der besten Aussichten vom Haus aus ­haben.“ Die Experten würden dem ­Badezimmer auch mehr Platz im Haus einräumen. In den meisten Häusern sei es aktuell der ­kleinste Raum, laut Forsa-­Umfrage mit durchschnittlich ­

9,1 Quadratmeter. Das Schlafzimmer hingegen habe mehr Platz, und das obwohl man nur das Bett wirklich nutze, so das Zukunftsinstitut. Es schlägt vor: „Eine Schlafecke würde es auch tun. Was wir brauchen, ist ein großes Badezimmer und ein ­großer Unterhaltungsbereich, das ist alles.“ Auch ein Bade­zimmer mit hauseigenen Fitnesseinrichtungen wird interessant. Neben Badewanne und Waschbecken kann dieses beispielsweise auch ein Kneipp­becken oder ein Laufband ­enthalten.