Dort, wo

meine Großmutter ihre Kindheit erlebte, gab es Berge. Die waren so hoch, als würden sie den Himmel berühren. Im Winter schneite es oft tagelang und es war nicht möglich mit dem Pferdeschlitten ins nächste Dorf zu fahren. An den Winterabenden saß die Familie häufig am offenen Kaminfeuer beisammen. Die Frauen waren mit Handarbeiten beschäftigt, die Kinder bastelten und die Männer rauchten gemütlich beim Kartenspiel ihre Pfeifen.

An solchen Abenden erzählte die Großmutter oft Geschichten, wie sie sich tatsächlich zugetragen haben sollen. In der Nähe des Dorfes gab es einen finsteren Wald, den noch nie ein Mensch betreten hatte. Darin wohnte am Waldrand unter einem uralten Eichbaum ein kleiner Zwerg. Der wurde im Dorf nur das „Wurzelmännchen“ genannt.

In der Zeit vor Weihnachten besaß das „Wurzelmännchen“ magische Kräfte. Es ließ nachts die Puppen tanzen und alle Spielzeugtiere sprechen. „Aber nur um Mitternacht, wenn die Uhr zwölf Schläge macht. Doch schlägt sie eins, rührt sich mehr keins.“

Als meine Großmutter noch ein Kind war, hat sie sich (ebenso wie später meine Schwester und ich) auf die Lauer gelegt. Wir wollten gar zu gern tanzende Puppen und sprechende Spielzeugtiere sehen.

Aber das Warten bis Mitternacht dauerte viel zu lang –

immer sind wir zuvor eingeschlafen. Das „Wurzelmännchen“soll es gegeben haben, aber tanzende Puppen und sprechende Spielzeugtiere hat bis heute kein Kind zu sehen bekommen.

⇒Günter Grabski