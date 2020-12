Das Anbringen der Lichterkette am Weihnachtsbaum ist eine Kunst für sich. Zum Glück gibt es inzwischen auch Exemplare ohne Kabel und Stecker. (Andrea Warnecke, dpa-tmn)

De Wiehnachtsfier wullen wi in eene School moken. To’ n Eten schull dat Kortüffelsalot un Wust geven, achteran Punsch. Us wöör kloor: To eene Wiehnachtsfier höört ok en Dannenboom. Ick wull ober glieks dree Dannenbööm – wonem doch de Ruum in de School so groot wöör. Mien Kolleeg un ik föhren denn los, Dannenbööm utsöken. Wi hebbt dree schöne hooge Bööm funnen un glieks Zeddels anmookt.

Twee Weken vör de Wiehnachtsfier hebbt wi mit en poor anner Kollegen Dannenboomsmuck ferdig mookt. Bi Punsch un Pletten hett dat bannig veel Spooß mookt. Denn mösst wi de dree Dannenbööm af­holen. Ick heff mi för mien Auto en

lütten Anhänger utlehnt un denn güng dat los.

Ober wat wöör dat? De Bööm wöör noch grötter as wi us dat dacht hett: Se wöör bold dree Meter föfftig hoog – oder ok lang. Dat seeg richtig kandidelt ut, as de Bööm op den lütten Anhänger leegt. Ober wi sünd dor heel mit ankomen.

Un denn kööm de grote Dag. Glieks in de Fröh sünd wi anfungen, de Dannenbööm to

smücken. Toeerst keem de Dannenboomsmuck, den wi sülvst mookt hebbt. Jo, un denn heff ick ook noch Dannenboom­smuck von tohuus mitnohmen. Dscheedeen von us hett ene Lichterkedd mitbröcht. Ick heff denn von tohuus noch use Koffimaschien, usen Plattenspeeler un ook Platten mit Wiehnachtsmusik mitnohmen. Un wat meent Se woll: Ick heff an dat Oprümen dacht un so för achteran Platten mit Danzmusik mitnohmen.

De Wiehnachtsfier wöör allerbest. So eene goot utstaffeerte Wiehnachtsfier harr dat vörher nie nich geeven: Dree Dannenbööm mit Lichterkedden: Dat weer jo ok wat! As de Wiehnachtsfier vörbi wöör, dor wullen en poor Kollegen noch nich no Huus hen. Se hebbt us denn noch bi‘n Oprümen hölpen. Foorts heff ik de Platten mit Danzmusik ruthoolt. Dat hett denn ok nich lang duurt, dor wöör wi all an’ n Danzen.

Wenn de Musik en Paus

moken dä, heff ick de Dannenbööm mit mien’ Dannenboom­smuck afsmückt. Blots mit miene Lichterkedd kööm ick nich so torecht. Mien Lichterkedd harr för dscheden Licht een Steern. As ick bi’ n Inpacken von de Lichterkedd wöör, heff ick denn jümmers de Löcker in’ n Karton tellt un achteran heff ick de Steerns tellt. Bloots jümmers dä mi een Steern

fehl’n. Ick kreeg dat nich op de Reeg, un heff denn eersmol allens in’ n Karton rinsmieten.

Mien Fro wöör tohuus ook nich jüst goot op mi to snacken: Koffi kunn se sik nich koken, harr ick doch de Koffimaschien mitnohm’n. Musik kunn se nich hör’n, woneem ick doch ook noch den Plattenspeeler mitnohmen harr. Un denn noch de Sook mit de Steern, de nu fehl’n dä – oh haue, haue, ha. Dor heff ik lever nix von seggt. An annern Dag bün ick in’ n Müllammer rümkropen un heff den Steern söcht. Ober ick künn em nich finnen. Ik harr en heel slecht Geweeten.

Denn kööm Hilligobend. Tohuus harr ick de Opgoov, den Dannenboom to smücken. As ick denn all de Steerns op de Lichter harr, heff ick dat Licht ohn Steern söcht. Woneem een Steern doch weg weer. Ober wat meent Se woll: Op dscheden Licht wöör opmol ook en Steern! Dat künn ick nich begriepen. Ick heff denn nomol de Löcker in’ n Karton tellt. Un denn heff ick dat maakt: Dat givv blots föfftein Lichter un föfftein Steerns. Dat sößteinste Lock in’ n Kassen wöör för den Stecker.

⇒Silke und Wilfried

⇒Bellmann