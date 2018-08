Der Beinlängentest ist ein wichtiger Bestandteil der Vitametik, der bei keiner Behandlung fehlen darf. (Praxis für Vitametik)

Anja Proetel bietet in ihrer Praxis für Vitametik in Brinkum eine sanfte, manuelle Methode der ganzheitlichen Gesundheitspflege als Ergänzung zur medizinischen Behandlung an.

„Vor anderthalb Jahren habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und konnte in dieser Zeit viele meiner Klienten von der Wirkung der Vitametik überzeugen“, berichtet die Gesundheitstherapeutin. Auch sie selbst habe am

eigenen Körper erfahren, welche positive Auswirkung die Behandlungsmethode, die auf eine optimale Nervenimpulsversorgung aus dem Gehirn für jede Körperzelle abzielt, hat. „Genau dieser Prozess ist die Voraussetzung für Regeneration, Gesundheit und Wohlbefinden“, erklärt Anja Proetel.

Im Anschluss an die Behandlung entspannen die Klienten von Anja Proetel in angenehmer Wohlfühlatmosphäre. (Femke Liebich)

Ihre Klienten – von Säuglingen bis Senioren – kommen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden zu ihr und sind auf der Suche nach

einer alternativen Heilmethode. Die meisten klagen zwar über Verspannungen, diese können allerdings auch organische Beschwerden wie Verdauungsprobleme und Bluthochdruck zur Folge haben. In ihrer Praxis, die ganz offensichtlich zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt, nimmt sich die Gesundheitstherapeutin zunächst ausgiebig Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch. Im Anschluss daran führt Anja Proetel ihre Klienten in den Behandlungsraum auf die Anwendungsliege. „Durch Ertasten verschaffe ich mir ein Bild von dem muskulären Spannungszustand. Daraufhin ermittele ich mit Hilfe eines dynamischen Beinlängentests die Seite, auf der die Behandlung ausgeführt wird“, führt sie weiter aus. Im Anschluss erfolgt der für die Vitametik so entscheidende

Impuls. „Dabei löse ich mit dem Daumen an einer ganz individuellen Stelle der Halsmuskulatur

einen gezielten, schmerzfreien und äußerst präzisen nerval-reflekto­rischen Impuls aus“, erklärt Anja Proetel ihre Vorgehensweise. Auf eine kurze Ruhephase auf der Anwendungsliege folgt eine 20-minütige Entspannungsphase in dem Ruhebereich der Praxis. „Die Vitametik zielt darauf ab, dass sich der Körper von innen heraus selbst

regeneriert, deshalb sind die Ruhe­phasen besonders wichtig“, sagt sie. Aus diesem Grund sollten auch im Anschluss an eine Therapiesitzung körperliche Anstrengungen vermieden werden.

„Das Empfinden der Klienten auf die Therapie ist sehr unterschiedlich. Die einen fühlen sich sofort schmerzfrei, andere spüren, wie sich die Verspannungen langsam lockern oder haben sogar leichten Muskelkater“, berichtet Anja Proe­tel. Sie selbst bezeichnet den Prozess einer einstündigen Sitzung mit einem Reset-Programm, bei dem der Körper in den Ursprungs­zustand zurückversetzt wird.

Um diesen Status möglichst dauerhaft zu erhalten, empfiehlt sie

zunächst sechs bis acht Anwendungen im wöchentlichen Abstand. „Für einen optimalen Dauer­zustand sollte die Vitametik neben Sport und Fitness ein fester Bestandteil der Gesundheitspflege werden“, rät sie.

Anja Proetel musste selbst lernen, Geduld zu haben, denn nur schrittweise ist es ihr gelungen, mit­­hilfe der Vitametik beruflich wieder durchstarten zu können. „Die Methode hat mich so überzeugt, dass ich sie selbst erlernen und praktizieren wollte“, berichtet sie. Nach einer einjährigen Ausbildung hat sie 2017 ihre eigene Praxis eröffnet. „Ich habe lange Jahre als Einzelhandelskauffrau im Außendienst gearbeitet, aber mich schon immer für alternative Heilprak­tiken interessiert und mich als

Ernährungsberaterin und Weight-Watchers-Coach ausbilden lassen“, erläutert sie ihren Werdegang, der sie nun zur Vitametik führte.

In naher Zukunft plant Anja Proe­tel, ihr erlerntes Wissen als Präventionskursleiterin beispielsweise in Firmen weiterzugeben. Mit Theorie und Praxis möchte sie den Teilnehmern dann den richtigen Umgang mit Stress näher bringen.

Zugleich bietet sie jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr einen unverbindlichen Infoabend zum Thema Stress und Verspannungen an. Wer Interesse hat, sich über die Wirkung und den Anwendungsablauf der Vitametik zu informieren, sollte sich vorab

telefonisch unter 04 21 / 17 53 80 80 anmelden.

„Mir ist es wichtig, dass meine Klienten wissen, auf was sie sich einlassen. Die Vitametik ist für viele ein unbekanntes Terrain, das erklärungsbedürftig ist“, sagt die Gesundheitstherapeutin. Dass sich dies aber in Zukunft ändern kann, hat jetzt eine offizielle Wissenschaftsstudie der Sporthochschule Köln ergeben. „Diese hat bewiesen, dass die manuelle Therapie der

Vitametik zu positiven Ergebnissen im Bereich rückenbedingter Beschwerden insbesondere Schulter-, Nacken-, Kreuz- und Kopfschmerzen sowie bei depressiven Verstimmungen führt und somit das allgemeine Wohlbefinden unterstützt“, klärt Anja Proetel auf.

Praxis für Vitametik, Anja Proetel, Weißdornstraße 3, 28816 Stuhr. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04 21 / 17 53 80 80 und im Internet unter www.vitametik-proetel.de.