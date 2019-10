Im Gasthaus zur Linde wird allmählich die Winterzeit eingeläutet. Der erste Topf Kohl wurde schon von den Gästen verzehrt. (cma)

Das Gasthaus zur Linde in Gan-

derkesee-Kühlingen bietet seinen Gästen in den nächsten Wochen jede Menge Abwechslung: von Grünkohl über Adventsbüffets bis hin zum plattdeutschen Theater.

„Die Kohlsaison ist gestartet und ich habe schon den ersten großen Topf gekocht“, freut sich Gastronom Olaf Sievers, der das Restaurant mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie führt. Die Gäste dürfen sich also in den kommenden Monaten auf die leckere norddeutsche Spezialität samt allen klassischen Beilagen freuen. „Wer Kohl und Pinkel essen möchte, sollte jetzt buchen“, sagt Olaf Sievers. Auch sonst kündigt sich die Winterzeit in der Gastronomie samt großen Saal an der Kühlinger Straße an. Neben Grünkohlessen können Besucher bald weihnachtliche Genüsse ordern. „Wir haben eine Adventskarte mit festlichen Wild- und Geflügelgerichten kreiert. Mit Suppe und Dessert kann man sich ein weihnachtliches Menü zusammenstellen“, sagt Olaf Sievers. Zusätzlich lädt das Gasthaus wieder zu seinen beliebten Advents­familienbüfetts ein. Jeweils sonntags, am 1., 8. und 15. Dezember, ab 12 Uhr gibt es festliche Speisen, die Groß und Klein gleichermaßen schmecken. Für diese Veranstaltungen sollte man reservieren.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 18.30 Uhr, wird ebenfalls zum

Adventsbüfett geladen. „Die Buchungen laufen schon, aber wir

haben noch freie Kapazitäten“,

sagt der Gastronom. Ausgelassen geht es bei der Adventsparty zu, die das Gasthaus zur Linde am Sonnabend, 14. Dezember, ab 18 Uhr ausrichtet. Die Feierfreudigen können sich dabei an einem warmen Büfett stärken, das allerlei weihnachtliche Speisen zu bieten hat. Nach dem Schlemmen kann getanzt werden und DJ Tobi hat sich vorgenommen, neben Charthits ebenfalls Weihnachtssongs auf den Platenteller zu legen.

Termine, die sich Theaterfreunde vormerken sollten, sind Sonnabend, 11. Januar, und Sonntag, 12. Januar. Die Heimatbühne Stuhr spielt dann das Stück „Swattbunte Farken“. Das Amateurtheater besteht bereits seit 1950 und ist für seine witzigen Inszenierungen in plattdeutscher Sprache bekannt. Karten können telefonisch bei der Mühle Unger unter 0 42 21 /3 02 68 oder bei Horst True unter Ruf 04 21 / 89 41 27 reserviert werden.

Für Ende Januar hofft Olaf Sievers dann schon auf die ersten Weser-Stinte. Das Gasthaus zur Linde ist eines der wenigen Restaurants in der Region, die den Fischklassiker anbieten.