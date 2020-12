Die Blätter vom Baum des Lebens werden im Alter weniger, aber es können auch neue Triebe wachsen. (Fabian Strauch, dpa)

Auf einer Bank im spätherbstlichen Garten sitzend, denke ich an das nun bevorstehende Weihnachten. Als könnten die Kräfte der Natur meine Gedanken erraten, kommen unruhige, kalte Winde und wehen im Nu’ braungelbe Blätter von der alten Eiche.

Auf diese Weise hat die Zeit bereits viele Tage vom Baum meines Lebens gelöst. Doch in diesem Jahr fallen selbst die Blätter anders, so scheint es mir, wie ich so dasitze und sie beob­achte. Wie geht es uns, wenn das letzte Blatt dieses Jahres fällt?

Als ich meine Enkelin kürzlich fragte: „Was wünscht du dir denn zu Weihnachten?“, sah sie mich nachdenklich an und zuckte ein wenig verlegen mit den Schultern. Meine Tochter zog sie an sich und sagte traurig lächelnd: „Es ist einfach ein schwieriges Jahr.“ „Doof ist das gerade alles“, fand Johanna.

Wieder zu Hause dachte ich über diese Begegnung nach – und an meinen Vater sowie dessen Lebensbaum, an dem noch weniger Blätter hängen, als an meinem, und der sich nicht entschließen kann, zu Weihnachten eine Einladung anzunehmen.

Inzwischen haben sich dicke Wolken vor die Sonne geschoben und es wird ungemütlich. Mein Blick fällt auf die kleinen Spatzen, die unter dem Laub wühlen und nach Fressbarem suchen. Vielleicht ist es eine kleine Familie, denke ich, und sehe einen frischen Trieb, den die Vögel durch ihr Picken freigelegt haben. Eine neue Eiche wächst heran. Meine Gedanken wirbeln durcheinander und mir kommt auf einmal der Weihnachtsengel in den Sinn.

Wenn es ihn tatsächlich gibt, dann möge er machen, dass die Blätter vom Baum des Lebens in unsere Herzen fallen und dort viele kleine und große Engel bilden. Sie mögen machen, dass die Briefe mit den Glückwünschen und Geschenke rechtzeitig ankommen und die Verbindungen mögen stabil sein, wenn wir versuchen, all jene zu erreichen, die wir nicht treffen können. Allen, die Hilfe benötigen, sollen die Engel eine Stimme geben, und denen, die helfen können, ein Ohr.

Und wenn ich mir noch etwas wünschen darf, so wäre es, dass der Weihnachtsengel unsere Herzen hält, wenn sie unruhig schlagen – vor Kummer oder Einsamkeit. Denn in solchen Momenten verschütten wir ungewollt wertvolle und unwieder­bringliche Lebenszeit. Sie versickert wie kostbares Wasser im Wüstensand.

Eine weitere Böe kommt und ein abgestorbener Ast, den ich seit Jahren beobachte, fällt vor meine Füße und in meine Gedanken. Als ich mir den Ast mit wachen Augen anschaue, weiß ich endlich, was zu tun ist. Zwar kommen gerade Dunkelheit und Kälte, aber alles wird gut werden.

Ich werde hineingehen und meiner Enkelin einen Weihnachtsengel schnitzen, aus dem Holz dieses Astes, der vor meine Füße gefallen ist.

Das Holz soll neu leben. Schon bei dem Gedanken an mein Vorhaben muss ich innerlich lächeln. Mir wird warm, noch bevor mich die physische Wärme des Raumes erreicht. Dabei spüre ich beglückt, dass der Baum meines Lebens neue hellgrüne Triebe bekommt. Diese Triebe sind kräftiger als je zuvor, ganz klar.

⇒Udo Janshen