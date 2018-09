November können die Gäste deftige Haxen mit Sauerkraut speisen, Spezialitäten aus einer bayerischen Sonderkarte ordern und natürlich jedes Wochenende zünftig feiern – Livemusik, blau-­weiße Deko und Dirndl inklusive.

Die Speisekarte mit landestypischen Spezialitäten lässt dabei keine Wünsche offen: Leberknödel- und Schwammerlsuppe, Nürnberger Rostbratwürstchen, Wurstsalat, Leberkäse, Spanferkelkrustenbraten mit Malzbiersauce, Germknödel, Kaiserschmarrn und vieles mehr sorgen für Gaumenfreuden. Die Gastronomie ist zudem bekannt für ihre krosse Schweins­­-

haxe mit Malzbiersauce, Püree und Sauerkraut sowie einer halben Maß Paulaner Oktoberfest-Bier, was für günstige 17 Euro serviert wird.

Diese bayerischen Schmankerln können in der Woche geordert werden, wobei die Gäste dann in der liebevoll geschmückten Bauern­stube sitzen. Jeden Freitag und Sonnabend sorgen die Lokalmatadoren der Schlagerband Happiness für Stimmung und Musik, die in die Tanzbeine geht.

Am Sonntag, 30. September, steigt ab 11 Uhr die Frühschoppen-Gaudi mit den Steyrtaler Musikanten. Die bayerische Sonderkarte hält wieder zünftige Speisen bereit. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Jede Menge Stimmung und eine Partynacht verspricht außerdem das Oktoberfest im Bauernhaus, das am Sonnabend, 6. Oktober, ab 19 Uhr stattfindet. Musik zum Schunkeln und gute Laune bei der Super-Gaudi verspricht Kurt „Kuddel“ Hohnholz. Leckere bajuwarische Spezialitäten tun ihr Übriges zum Gelingen des Abend dazu. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Doch alles hat ein Ende und so klingen die Bayerischen Wochen im November stilvoll aus. „Am 10. November veranstalten wir ab 18 Uhr die Haxenbeerdigung“, sagt Küchenchef Christian Strackerjan und schmunzelt. Der Eintritt ist frei.

Wer bei den Veranstaltungen im Bauernhaus mitfeiern möchte, der sollte allerdings rechtzeitig reservieren. Denn die Gaudis sind höchst beliebt und schnell ausgebucht. Weil das Vielstedter Bauernhaus auch sonst in der Region beliebt und bekannt ist, haben die Strackerjans kürzlich ihre Restaurantküche rundum erneuert. „Wir haben rund 300 000 Euro in unseren Neubau investiert“, schildert Christian Strackerjan. Die neue Küche reiht sich in die aufwändigen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre ein. Die Gastronomenfamilie hatte zuvor bereits das Göpelhaus und die Veranstaltungsscheune neu gestalten lassen.