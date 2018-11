Die Experten der VoBa Immobilien haben sich mit diesem Thema näher befasst und klären über drei große Irrtümer bei der Auswahl und der Beauftragung eines Maklers auf.

Die Einstellung „ich entscheide mich für den Makler, der meine Immobilie zum höchsten Preis anbieten möchte“ klingt sehr verlockend, schließlich geht es um eine Menge Geld. Da können einem schon mal die Dollarzeichen in die Augen springen. Aber Vorsicht: Ein zu hoher und damit nicht marktgerechter Preis kann einer Immobilie schnell schaden und gegebenenfalls auch die Vermarktung am Ende zum Scheitern verurteilen.

Ein seriöser Makler vor Ort kennt die Marktlage der jeweiligen Region und wird den aktuellen Marktwert der Immobilie berechnen sowie einen realistischen Verkaufspreis nennen, welcher sich in der Regel auch so durchsetzt. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Finanzierbarkeit des gewünschten Objekts. Selbst wenn sich ein Käufer findet, der einen zu hohen Preis zahlen würde, bleibt die Frage, ob die Bank einer Finanzierung zustimmt, wenn der von dem Kreditinstitut ermittelte Beleihungswert zu sehr vom geforderten Kaufpreis abweicht.

Andersherum könnte das Motto lauten: „Ich wähle den Makler, der am wenigsten Provision verlangt.“ Auch das klingt für viele sehr interessant und ist durchaus nachvollziehbar. Denn selbst wenn eine reine Käuferprovision vereinbart wird, hat der Käufer bei dem „günstigsten“ Makler am Ende noch etwas mehr Geld für die Immobilie übrig und könnte somit theoretisch bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Aber ist der Makler mit dem niedrigsten Provisionsverlangen wirklich der Beste?

Leistungsumfang prüfen

Wichtig ist, sich stets vor Augen zu führen, was der Makler leisten wird. In welchem Umfang bewirbt der Fachmann seine Objekte, wie qualitativ hochwertig sind seine Exposés, wie ist die Erreichbarkeit des Büros und wie kundenfreundlich sind seine Besichtigungszeiten? All dies sind Aspekte, die nicht außer Acht gelassen werden sollten, denn sie rechtfertigen nicht nur die Höhe der geforderten Provision, sondern vielmehr zeichnen sie die Qualität der Arbeit eines Maklers aus. Eine weitere Annahme bei der Auswahl und Entscheidung für einen Makler: „Je mehr Makler meine Immobilie anbieten, desto größer ist die Chance einen Käufer zu finden.“ Hierzu ein kleines Beispiel aus der Praxis: Wer durch die Ergebnisse der Immobilienportale scrollt, stellt oft fest, dass eine interessante Immobilie gleich drei Mal hintereinander zu unterschiedlichen Konditionen angeboten wird. Einmal möglicherweise sogar mit abweichender Grundstücksgröße oder Wohnfläche. Das wirkt nicht gerade seriös und vertrauensvoll. Vermutlich wären die Interessenten eher irritiert, verunsichert und würden Abstand vom Angebot nehmen. Der Verkäufer zieht seine Immobilie hierdurch aber nicht nur ins Lächerliche, sondern kann sogar Rechtsstreitigkeiten hervorrufen, da am Ende oftmals nicht klar zu ermitteln ist, welcher Makler den Käufer akquiriert hat. Infolgedessen kommt es dazu, dass Käufer oder Verkäufer doppelt Provision zahlen müssen.

Ein Makleralleinauftrag sichert verlässliche Spielregeln für beide Parteien. Ein cleverer Makler würde wohl kaum Zeit und Geld investieren, ohne sicher sein zu können, dass er im Erfolgsfall sein Honorar erhält.

Weitere Informationen zur Arbeit von Maklern sowie zum Makleralleinauftrag erteilen die Experten der VoBa

Immobilien sowie alle weiteren Immobilienexperten im Nordkreis.