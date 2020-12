Je kleiner die Wohnung, desto schwieriger ist es, die Geschenke bis zur Bescherung zu ver­stecken, damit sie dann noch eine Überraschung sind. (Karl-Josef Hildenbrand, dpa)

Damals in einer kleinen Potsdamer Zweieinhalbzimmerwohnung, in der fünf Personen auf engstem Raum wohnten, war es in der Vorweihnachtszeit nicht immer einfach, alle Geschenke für die Familienmitglieder heimlich zu verstecken. So erlebte ich als Zehnjährige folgende Geschichte:

Als älteste Tochter der Familie hatte ich einige kleine häusliche Verpflichtungen. Unter anderem sollte ich die frisch gebügelten und feinsäuberlich zusammengelegten Tischtücher

und Servietten wieder in den Wäscheschrank räumen.

Langsam, damit nichts zerknickt, schob ich den Stapel ins Regalfach. Plötzlich knisterte es aber darin. Was konnte das sein? Wäsche knistert doch nicht. Ahnungsvoll griff ich nach hinten in die Schublade und zog eine Plastiktüte hervor.

Ein freudiger Schreck durchfuhr mich. Mir wurde gleich­zeitig heiß und kalt und die Augen gingen mir fast über. Das durfte doch nicht wahr sein! Das war ja eine Barbiepuppe! Keine Blonde mit langen Haaren, sondern wie es in den 1960er-Jahren noch modern war, eine Brünette mit kurzen Haaren.

Die konnte doch nur meine Patentante aus Kempten geschickt haben – vorsichtshalber, denn die Westpakete wurden von den Zöllnern gerade in der Vorweihnachtszeit gern gefilzt. Und nicht immer kam der vollständige Inhalt der Sendung beim Empfänger an.

Ich konnte es nicht fassen. Keine meiner Freundinnen hatte bisher eine Barbie. Na, die würden staunen! Und dann erstarrte ich: Mir wurde eiskalt, als ich erfasste, was ich da eigentlich entdeckt hatte. Das war mein Weihnachtsgeschenk, ein Highlight auf dem Gabentisch. Die ganze Weihnachtsüberraschung war auf einen Schlag dahin. Ich hätte heulen können.

Was sollte ich nun tun? Reumütig gestehen, dass ich gestöbert hatte? Nein, besser war es, völlige Nichtahnung zu heucheln. Seufzend schob ich die Tüte mitsamt Puppe vorsichtig in ihr Versteck zurück und erledigte meine Aufgaben.

Die letzten Tage bis Heiligabend vergingen wie im Fluge. Zappelnd vor Aufregung standen meine kleinen Schwestern neben mir, als das Glöckchen ertönte und wir zur Bescherung in das Wohnzimmer kommen durften. Alles war wie immer: der geschmückte und mit Kerzen erleuchtete Baum, Weihnachtslieder vom Plattenspieler, milde lächelnde Eltern auf der Couch. Meine Schwestern stürzten sich auf ihren Geschenkeberg. Ich ging langsam auf meine Geschenke zu: ein Kalender, ein Buch, der bunte Teller und ja, da stand die Barbiepuppe in aller Pracht. „Oh, ist die Barbie für mich? Das ist ja toll“, versuchte ich mich in Begeisterung. Meine Mutter hatte mich genau beobachtet und rief bestürzt: ,,Du hast sie entdeckt!“

⇒

⇒Annette Rust