Sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen bietet Harald Klapproth Schulungen und Seminare an. (HARALD-KLAPPROTH und Harald Klapproth, Harald Klapproth)

„Ich habe in Bremen angefangen und bin seit fast 20 Jahren in Brinkum ansässig“, sagt Harald Klapproth. Vor gut drei Jahren folgte mit dem Umzug vom ZOB an den heutigen Standort die jüngste räumliche Veränderung.

Harald Klapproth bietet in seinem Fotostudio Dienstleitungen und Beratungen rund um die Themen Fotografie und Neue Medien an. (Harald Klapproth)

Zu seinen Kunden zählen neben Privatpersonen auch zahlreiche Unternehmen aus der Region. „Das Thema Neue Medien ist aktueller denn je. So sind Firmen häufig auf der Suche nach professioneller ­Beratung und fachlicher Unterstützung – sei es bei der Erstellung von Business-, Produkt- und Objektfotos oder bei der Gestaltung der eigenen Webseite und weiteren Marketingmaßnahmen“, berichtet der gelernte Fotokaufmann. Entsprechende Schulungen und Seminare führt Harald Klapproth entweder direkt beim Kunden oder in seinem eigenen Fotostudio durch. „Ich stelle das gesamte hochwertige Equipment mit bis zu 36 Millionen Pixel auflösenden Kameras, einer umfangreichen Beleuchtungstechnik (Dauerlicht und Blitzlicht) und einer kompletten Studiotechnik zur Verfügung“, ­ergänzt er. Sein technisches Studio stelle er zudem angehenden Fotografen zur Ausbildungsbegleitung zur Verfügung. Die einzelnen Schulungen können von Privatpersonen und Firmen entweder individuell oder in Kleingruppen gebucht werden. „Ergänzend dazu biete ich eine vollkommen unabhängige und neutrale Produkt- und Kaufberatung in den Bereichen Fotografie und Neue Medien an“, sagt Harald Klapproth. Diese beziehe sich auf das gesamte erforderliche Equipment von Kameras, PCs bis hin zu Telefonen.

Ein weiteres Standbein seines umfangreichen Leistungsspek­trums sind die Dienstleitungen rund um die Fotografie. Zu diesem ­Bereich zählen unter anderem Fotodruck und -service sowie ­Digitalisierungen von Fotos, Dias, Schmalfilmen und Videos. „Ich biete außerdem Datensicherung und die Umwandlung von Dateiformaten als Service an“, ergänzt er.

Für alle seine Dienstleistungen und Beratungen nimmt sich Harald Klapproth ausreichend Zeit für seine Kunden und setzt dabei auf Diskretion und Privatsphäre. „Ich arbeite ausschließlich nach Terminvereinbarung. Davon profitieren vor allem meine Kunden, da ich mich so ganz bewusst auf die einzelnen Termine konzentrieren und vorbereiten kann“, sagt er. Bewährt habe sich dabei sein Onlinebuchungssystem, das sich bei seinen Kunden einer sehr großen Beliebtheit erfreut. Über die Homepage www.dibefoto.com können die Kunden nicht nur ihren Foto-Wunschtermin, sondern gleichzeitig die gewünschten Dienstleistungen und Beratungen mit entsprechender Zeitvorgabe buchen. Damit bei ihm niemand vor verschlossener Tür oder in einer längeren Warteschleife stehen muss, bietet er diese Art von Buchung auch relativ kurzfristig an. In seinem Studio können sich die Kunden dann beispielsweise ganz ungestört und ohne Zeitdruck auf das jeweilige Shooting vorbereiten. Im Bereich Fotografie setzt Harald Klapproth seinen Fokus vor allem auf Porträt- und Familienfotos ­sowie Business- und Bewerbungsaufnahmen.

Das Thema Privatsphäre und Diskretion zieht sich bei Harald Klapproth im Übrigen wie ein ­roter Faden durch alle seine Tätigkeitsfelder. „Meine Kunden wissen es zu schätzen, dass ihre Aufnahmen und Aufträge bei mir absolut vertraulich behandelt werden. Die Fotos werden garantiert nicht von mir veröffentlicht oder an Dritte weitergereicht“, bekräftigt er. Aus diesem Grund befinden sich in seinem Studio auch keine Kundenaufnahmen, sondern ausschließlich hochwertige Werbefotos zur Anschauung.

Harald Klapproth – Fotografie, Neue Medien, Dienstleistungen und Beratung – Bahnhofstraße 21, Stuhr-Brinkum. Weitere Informationen und Online-­Buchung unter www.dibefoto.com.