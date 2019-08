Der stellvertretende Bürgermeister Frank Seidel (2. v. r.) war bei der Proklamation des Königshauses 2018 auf dem Balkon mit von der Partie (v. l.): Rebecca Rottmann, Kaysar Alberring (vorne), Dana Runge, Werner Hinners und Stefan Rottmann. (SV Melchiorshausen)

Am morgigen Sonnabend, 10. August, startet das große Fest der

Melchiorshauser Schützen. Es ist wieder auf einen Tag komprimiert und bietet dadurch umso mehr Abwechslung. Bei Festumzug, Musikprogramm, Kindervergnügen und Party kommen Jung und Alt auf ihre Kosten.

„Das Konzept, das das Schützenfest nur noch an einem Tag stattfindet, bewährt sich“, freut sich der Vorstand des Vereins um den ersten Vorsitzenden Frank Drewes. „Neue Festwirte sind Antje und Matthias Eggers“, erzählt Schriftführer des SV, Stefan Rummler, außerdem. Bekannt sind die Eggers vor allem in Weyhe, wo sie Events wie „ Summer in the City“ oder „Weyhe total!“ mitorganisieren. „Dadurch wird unser Fest einen Schub bekommen und noch mehr Gäste in die Melchiorhauser

Fuhren bringen“, sagt der Vereinsvorstand.

Für die Schützen beginnt der Festtag schon morgens, wenn sich die Altersschützen und die Damensparte bei ihren Majestäten zum

gemeinsamen Essen trifft.

Um 12.30 Uhr sammeln sich dann alle Vereinsaktiven zum großen Festumzug durch den Ort. Der Schützenverein würde sich freuen, wenn die Straße Westerheide, durch die der Umzug führt, von den Anwohnern bunt geschmückt wird. Von der Schützenhalle aus geht es dabei mit musikalischer Unterstützung des Blasorchester TSV Blau-Weiß Melchiorshausen zum König Stefan Rottmann. Seine Residenz ist übrigens zugleich auch die

Residenz der Damenkönigin Rebecca Rottman. Denn erstmals gab es 2018 ein Königspaar im buchstäblichen Sinne, da beide verheiratet sind. „Der Vorstand bedankt sich bei den amtierenden Majestäten um den König Stefan Rottmann, das sie den Verein im zurückliegenden Jahr würdevoll vertreten

haben“, sagt Stefan Rummler.

Nach einem Umtrunk zieht die große Gruppe zurück zum Fest-

gelände, wo um 15 Uhr das bunte Programm für jedermann beginnt. Außerdem wird es an diesem Nachmittag sportlich: Auf den Schießständen wird das neue Königshaus gesucht. Außerdem finden ein Preisschießen, das witzige Knobeln und der Pokalwettkampf der Ortsvereine statt.

Die Melchiorshauser waren in diesem Jahr übrigens schon sehr

erfolgreich. Auf dem Kreis-

schützenfest im Juli wurde Heinz Hermann Hollwedel vor Helmut Drewes Alterskreiskönig und Heike Hollwedel errang den Titel Vize- Kreiskönigin.