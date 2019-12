Maren Bledau (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Sarah Polzin (links) und Sandra Lohmeier haben für ihre Kunden vorweihnachtliche Präsente vorbereitet. (Femke Liebich)

Sei es auf einem der Weihnachtsmärkte in der Region oder noch besser: mit einer kleinen Wellness-Auszeit im etablierten Kosmetikstudio von Maren Bledau in Brinkum.

Zusammen mit ihrem Team hat sich die Inhaberin in den vergangenen Tagen besonders viel Mühe gegeben, um ihre ohnehin schon stilvollen Räumlichkeiten weihnachtlich zu dekorieren. „In der ­Adventszeit kann sich jeder Kunde bei uns zudem auf Weihnachtstee und selbstgebackene Kekse freuen“, sagt Maren Bledau.

Bei RH Cosmetic gibt es individuell verpackte Präsente und Gutscheine. (RH Cosmetic)

Wie immer hat sie sich für ihre Kunden zum Fest etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Der Weihnachtsmann war schon hier und hat einen ganzen Sack voller Überraschungen mitgebracht“, verrät sie. Jeder Kunde darf sich bei ihr ab sofort sein ganz persönliches Präsent „ziehen“. Wer außerdem zum Fest gern ein wenig Wellness und Kosmetik an seine Liebsten verschenken möchte, ist bei den erfahrenen Kosmetikerinnen genau richtig. „In der Vorweihnachtszeit haben wir eine schöne Auswahl an Produkten von unseren Firmen Environ und Clarins in Sondergrößen, die wir zum Beispiel zusammen mit einem Gutschein ganz individuell zu einem festlichen Geschenk verpacken können“, berichtet Maren ­Bledau.

Um in dieser Zeit gleichzeitig alle Kundenwünsche berücksichtigen zu können, hat das Kosmetikinstitut in den kommenden Wochen bis zum Fest zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten auch montags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.

„Viele Kunden möchten ihrer Haut gerade in dieser stressigen Zeit etwas Gutes tun, zum Beispiel mit einer schönen und entspannenden Gesichts- und Körperbehandlung“, weiß Maren Bledau aus ihrer 28-jährigen Erfahrung als Kosmetikerin zu berichten. Zusammen mit ihrem Team legt sie jederzeit größten Wert auf eine individuelle und fachkundige Beratung, denn „bei uns bekommen die Kunden deutlich mehr als eine Behandlung geboten.“ Dank ihrer Mitarbeiterin Sarah Polzin, als erfahrener Kosmetikerin, die ebenfalls ganz auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und Sandra Lohmeier, als „gute Seele“ im Hintergrund, können sich die Kunden „einen Mini­-Urlaub ganz ohne Koffer packen ­buchen“, sagt Maren Bledau.

In ihrem Kosmetikinstitut bleibt der Stress ganz einfach vor der Tür und jeder kann sich in den einzelnen Kabinen ganz auf sich besinnen. Zu ihren Wellnessangeboten zählen sowohl entspannende Behandlungen für Körper, Geist und Seele als auch hilfreiche, wirkungsvolle Anwendungen, beispielsweise bei Hautproblemen. „Unsere Aufgabe als geprüfte Kosmetikerinnen ist es, den Kunden fachkundige Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse anzubieten und ihnen einen Leitfaden für die zielgerichtete Pflege der Haut mit auf den Weg zu geben“, betont die ­Inhaberin. So beobachtete sie zuletzt ein steigendes Bedürfnis nach Beratung und Aufklärung. Um diesem stets in allen Bereichen gerecht zu werden, nehmen sie und Sarah Polzin regelmäßig an Fortbildungen teil.

Zusätzlich möchte Maren Bledau mit ihren bekannten, nachgefragten Workshops und Aktionstagen in erster Linie mehr auf die Kundenwünsche eingehen. Diese Reihe an Veranstaltungen setzt sie auch im kommenden Jahr fort. Die Termine für die Hautdiagnosetage und Make-up-Workshops sind schon jetzt auf der Homepage unter www.rhcosmetic.de zu finden. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort über die Seite anmelden. Die Informationsveranstaltungen sollen wie gewohnt im kleinen Kreis stattfinden und ausreichend Raum für Fragen und kompetente Hilfestellungen bieten.

Weitere Informationen zu RH Cosmetic – Maren Bledau – gibt es online unter www.rhcosmetic.de. Das Kosmetikinstitut ist im Dezember von montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Termine für Behandlungen werden ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung unter der Telefonnummer 04 21 / 89 14 53 oder über die Homepage vergeben.