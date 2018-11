Die steigende Lebenserwartung sowie eine zunehmende Alters-

armut, verstärkt durch hohe

Kosten für die Pflegebedürftigkeit, führen in Deutschland seit Jahren zu einem Anstieg von Bestattungen, die von Sozial- und Ordnungsämtern finanziell zu tragen oder zu unterstützen sind. Nach Schätzungen werden in bestimmten Regionen inzwischen über zehn Prozent der Bestattungen aus Geldmangel durch Sozial- und Ordnungsämter durchgeführt.

Viele Kommunen in Deutschland kommen nach Erfahrungen des Bundesverbands Deutscher Bestatter ihrer Verpflichtung nach und garantieren trotz der notwendigen Einfachheit der Bestattung in Gestaltung und finanziellem Rahmen eine menschenwürdige Bestattung, die Mindeststandards erfüllt. Welche Kostenpositionen überhaupt und bis zu welcher Höhe als er-

forderlich anerkannt werden, wird regional sehr unterschiedlich

gehandhabt. Bestatter vor Ort

wissen, in welchem Rahmen Sozialämter typischerweise Bestattungskosten anerkennen und können in jedem Einzelfall fachkundig beraten.

Die Rechtsprechung hat unter anderem folgende Leistungs-

bestandteile einer würdigen

Bestattung auch für Sozial- und Ordnungsamtsbestattungen anerkannt: die freie Wahl der Bestattungsart, also Erd- oder Feuerbestattung, und die Wahl des Bestatters durch die Angehörigen. Durch Gerichtsurteile wurden zudem Einzelbestandteile einer würdigen Bestattung definiert. Dazu gehören unter anderem Sarg, Deckengarnitur, Sterbehemd und Urne, die fachgerechte Überführung des Verstorbenen, die Möglichkeit der Verabschiedung durch die Angehörigen, Sarg- oder Urnenträger, eine einfache kirchliche Trauerfeier oder der Einsatz eines Trauerredners, keine Bestattung an weit vom ehemaligen Wohnort des Verstorbenen entfernten Orten, die Erstanlage der Grabstätte mit Pflanzen,

Grabkreuz oder -kissen.

Doch noch sei in der gesetzlichen Regelung von Sozial- und Ordnungsamtsbestattungen einiges zu klären, so der Bundesverband Deutscher Bestatter. Er will vor

allem die finanzielle Vorleistungspflicht der Ämter gesetzlich festgeschrieben sehen.