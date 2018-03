Seit mehr als 20 Jahren fungieren Thomas Ahrens (links) und Jürgen Oestmann als kompetente Ansprechpartner wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. (HARALD-KLAPPROTH und Oestmann & Ahrens, Oestmann & Ahrens)

Von diesem fundierten Wissen sowie der engen Verbindung zur Region profitieren ihre Kunden letztendlich in allen ­Bereichen.

Zu den aktuellen Projekten des Unternehmens zählen der Bau eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Lohmann-Straße sowie ein weiterer Neubau an der Syker Straße in Brinkum. (Oestmann & Ahrens)

Ganz gleich, ob sich jemand verändern möchte und plant ein Haus, ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung zu verkaufen oder ob es Interessenten sind, die eine Immobilie kaufen möchten – die beiden Makler stehen ihren Kunden in jeglichen ­Immobilienbelangen als kompetente Ansprechpartner zur Seite.

Starke lokale Kenntnisse

Als einen der wichtigsten Faktoren für ihren langjährigen ­Erfolg nennt Thomas Ahrens ­neben der starken Markt- und Ortskenntnis die Augenhöhe zwischen Verkäufer und Käufer. „Wir sehen uns als Vermittler und Berater“, beschreibt er das Verhältnis zu seinen Kunden. Gleichzeitig fügt er hinzu, dass man sich bewusst von über­regional tätigen Makler­agenturen abheben wolle, für die die Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie der Süden Bremens nur Einzugsgebiete unter vielen seien.

„Wir sind beide sehr eng mit der Region verbunden, verstehen die Bedürfnisse derer, die hier leben und leben möchten. Wir kennen uns entsprechend gut aus, beispielsweise was die lokalen Besonderheiten ­angeht“, fügt Jürgen Oestmann aus Überzeugung hinzu. Diesem Vorteil ist es auch zu verdanken, dass sich die Oestmann & Ahrens ­Immobilien GmbH über Jahre hinweg einen sehr guten Ruf aufbauen konnte.

Zu den Schwerpunkten des ­Immobilienbüros gehören die Vermittlung von gebrauchten Immobilien sowie die Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Baugrundstücken. „Mit unserem Know-how und langjähriger ­Erfahrung ist es unser Anliegen, für Sicherheit auf beiden Seiten zu sorgen“, sagt Thomas Ahrens. Dabei setzen die Profis auf Vertrauen und Verlässlichkeit – ­beides sind Attribute, die das Selbstverständnis des Unternehmens klar umschreiben. Als Mitglied im Immobilienverband Deutschland, Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständiger legt das Unternehmen hohen Wert auf die Qualität seiner ­Arbeit.

Attraktive Neubauten

Die Konzeption und Vermarktung von Neubauprojekten ­gehört ebenfalls zum Portfolio von Oestmann & Ahrens. Zu den aktuellen Projekten zählt unter anderem ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen und zwei ­Ladeneinheiten in der ­Georg-Lohmann-Straße 5-7 ­direkt im Brinkumer Ortskern. Auch dieses Projekt wird in langjährig bewährter Zusammen­arbeit vom Cloppenburger Bauunternehmen Konzeptbau-­Sauer errichtet.

Gerade abgeschlossen und komplett verkauft wurde laut Jürgen Oestmann das Neubauprojekt an der Syker Straße 37 in Brinkum mit 21 Wohnungen und ebenfalls zwei Ladeneinheiten. Weitere 18 Eigentumswohnungen entstehen gerade in Stuhr-Moordeich. Sie befinden sich kurz vor der Fertigstellung und sind bereits alle verkauft.

Wegen der großen Nachfrage haben Oestmann & Ahrens für das laufende und die kommenden Jahre weitere attraktive Neubauprojekte in Planung. „Um diese realisieren zu können, sind wir regelmäßig auf der Suche nach Grundstücken. Auch ältere Häuser mit großen Grundstücken sind für unsere Vorhaben oft sehr geeignet“, teilt Jürgen Oestmann mit. Oestmann & Ahrens weisen darauf hin, dass sie im Vorfeld eines geplanten Verkaufs eine kostenlose Marktwerteinschätzung anbieten.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite www.oestmann-­ahrens.de. Kontakt bei Anfragen: Oestmann & ­Ahrens Immobilien GmbH, Studtriede 79, 28816 Stuhr. ­Telefon: 04 21 / 89 88 50. E-Mail: info@oestmann-ahrens.de