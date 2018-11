Der obligatorische Popcorn-Stand durfte auch dieses Mal auf dem Freimarktsrummel im Haus am Brunnen nicht fehlen. (Haus Am Brunnen)

Das Haus am Brunnen verfügt derzeit über 91 Plätze. Darüber hinaus stehen den Bewohnern komfortable Appartements und ein geschützter Bereich für Demenzkranke und Pflegebedürfte zur Verfügung. Um ihren Bewohnern möglichst viele schöne Erlebnisse zu bieten, lassen sich Einrichtungsleiter Carsten Stüve und sein Betreuungsteam immer wieder etwas Neues einfallen.

„Unser Freimarkt hier im Haus war wieder ein voller Erfolg“, teilt der Leiter mit. Neben dem obligatorischen Popcorn-­Stand konnten sich die Bewohner – derzeit wohnen 90 Senioren im stationären Bereich und 18 weitere werden ambulant betreut – auch dieses Mal wieder über weitere kulinarische Leckereien freuen, die zu einem richtigen Bremer Rummelplatz eben dazu gehören. Dazu zählen unter anderem gebrannte Mandeln, Mutzen, Berliner und Victoria. „Bei allen unseren Festen legen wir einerseits sehr viel Wert auf Tra­dition und andererseits beziehen wir unsere älteren Herrschaften mit in die Planungen ein. Jeder darf hier selbstverständlich seine Ideen einbringen“, verrät Carsten Stüve.

Zwei auf der Bank: Einrichtungsleiter Carsten Stüve und Pflegedienstleiterin Jenny Wiesner freuen sich auf die kommende Adventszeit mit den Bewohnern. (Feme Liebich, Femke Liebich)

Das Gleiche gilt auch für die anstehende Adventszeit, die mit dem beliebten Basar am 24. November offiziell eingeläutet wird. „Besonders in der Vorweihnachtszeit möchten wir es unseren Bewohnern immer ganz besonders schön machen. Schließlich weckt diese besinnliche Zeit stets viele Erinnerungen bei älteren Menschen“, weiß er zu berichten.

Auch in diesem Jahr präsentieren beim Basar insgesamt zehn Aussteller aus der Region ihre kreativen Hand- und Bastelarbeiten. „Auch unsere Bewohner haben einen eigenen Stand, an dem sie drei verschiedene Sorten selbstgemachter Marmelade verkaufen werden“, kündigt der Einrichtungsleiter an. Ein weiterer Stand ist von den Frauen des Deutschen Roten Kreuz besetzt. Diese bieten unter anderem bestickte Decken, gestrickte Socken, Handschuhe und Schals sowie gehäkelte Topflappen an.

Neben den Bewohnern sind zu diesem Anlass selbstverständlich auch deren Angehörige und Besucher eingeladen, um sich von den kreativen Arbeiten begeistern und inspirieren zu lassen. Der Basar ist von 13.30 bis circa 17.30 Uhr geöffnet. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt, denn der Speisesaal verwandelt sich an diesem Tag zu einem Café, in dem Waffeln und weihnachtliches Gebäck angeboten werden. „Und zum Abschluss schmeißen wir ein letztes Mal in diesem Jahr den Grill an“, kündigt Carsten Stüve an.

Festlich und besinnlich geht es auch in den darauffolgenden

Wochen in der Senioreneinrichtung weiter. So sind im Anschluss an die traditionelle Nikolausfeier gleich zwei Weihnachtsfeiern geplant. „Wir haben uns dafür entschieden, dass unsere Demenz­erkrankten zusammen mit ihren Angehörigen eine eigene Feier bekommen“, berichtet er. Am 11. und 13. Dezember erstrahlt das gesamte Haus in einem festlichen Glanz. Der Speisesaal ist rund um den Tannenbaum weihnachtlich geschmückt. „Ich werde wieder eine Geschichte vorlesen, dann trinken wir gemeinsam Kaffee und die Bescherung darf natürlich auch nicht fehlen“, so der Einrichtungsleiter in seiner Ankündigung. Außerdem ist ein Auftritt des Stuhrer SMS-Chor geplant. Zum Abschluss der Feierlichkeiten singen alle gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Festliche Tage gemeinsam feiern

Und auch an Weihnachten muss im Haus am Brunnen niemand Trübsal blasen, weil er diese Tage vielleicht nicht in den Kreisen seiner Familie verbringen kann. Heiligabend beginnt mit einem Gottesdienst. Anschließend gibt es im weihnachtlich geschmückten Speisesaal ein festliches Kaffeetrinken. Mit dem Weihnachtsfest sind die Feierlichkeiten allerdings noch nicht abgeschlossen, denn zum Jahresausklang steht noch die beliebte Silvesterparty auf dem Programm.