In Kirchweyhe wird schon heute die stimmungsvolle Adventszeit mit der Eröffnung des Budenzaubers auf dem Marktplatz eingeläutet. (Femke Liebich)

Dort wird um 18 Uhr der 16. „Weyhnachtsmarkt“ feierlich eröffnet. Anschließend haben die Besucher bis einschließlich 23. Dezember Zeit, die gemütliche Atmosphäre rund um den festlich geschmückten Tannenbaum zu genießen. Wie gehabt geht der Weyhnachtsmarkt direkt nach den Feiertagen in die Verlängerung und wird bis zum 30. Dezember zum Wintermarkt.

Mit 31 Tagen Budenzauber hebt sich der „Weyhnachtsmarkt“ eindeutig von seinesgleichen in der Region ab. Längst hat sich auch über die Gemeindegrenzen hinaus herumgesprochen, welch eine ­besondere und gemütliche Atmosphäre die ganze Vorweihnachtszeit über im Zentrum von Weyhe herrscht. So kamen in den vergangenen Jahren immer mehr auswärtige Gäste in das beschauliche Hüttendorf. Auch viele Einheimische ziehen den übersichtlichen Budenzauber dem dichten Gedränge auf den großen Märkten vor. Sie nutzen den Weihnachtsmarkt vor der eigenen Haustür, um zwischen Festtagstrubel und Alltagsstress ein paar ruhige Stunden zu genießen und sich in den Kreisen von Gleichgesinnten auf einen Glühwein zu treffen.

In diesem Jahr ist Antje Eggers erstmals Hauptorganisatorin des „Weyhnachtsmarktes“ (Udo Meissner)

In diesem Jahr liegt die Organisation des Marktes erstmals komplett in den Händen von Antje und Matthias Eggers, die – wie berichtet – die Nachfolge des bisherigen Chef-Organisators des Vereins Marktplatz Weyhe angetreten haben. „Die Besucher können sich auf viel Bewährtes, aber auch auf einige Neuheiten freuen“, kündigt Antje Eggers an. Die wohl wichtigste Änderung: Anders als in den Jahren zuvor schließt der Wintermarkt dieses Mal schon vor dem Jahreswechsel. Somit wird es auch keine öffentliche Silvestersause geben.

Dafür ist an den vier Wochen ­zuvor umso mehr los auf dem Marktplatz. „Wir haben unser ­Musikprogramm erweitert“, teilt die Organisatorin mit. Somit spielt nicht nur Posaunenchor wie gewohnt im Anschluss an die Eröffnung. Für Dienstag, 11. Dezember, hat sich erstmals die Bläserklasse der KGS Leeste angekündigt. Sie spielt ab 17.30 Uhr stimmungs­volle Weihnachtslieder. Am Montag,

17. Dezember, bekommen die Weyher Besuch aus der benachbarten Stadt. Die Bremer Stadtmusikanten geben um 16 und 18 Uhr jeweils für rund 20 Minuten ein Gastspiel. Zwei Tage später, am 19. Dezember, steht um 18 Uhr ein Auftritt des Männerchores Eintracht Weyhe auf dem Programm, ehe der „Weyhnachtsmarkt“ am 23. Dezember, mit einer weiteren Darbietung des Posaunenchores zum vorläufigen Abschluss kommt. Nach kurzer Pause rund um die Feiertage öffnet das Hüttendorf wie erwähnt am 25. Dezember wieder – dann als Wintermarkt.

Optischer Mittelpunkt des Budenzaubers ist eindeutig der festlich geschmückte Baum. Um dessen Koloss bilden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche kleinere Bäume einen sogenannten Winterwald. Das ist aber längst noch nicht alles: Denn auch „Der Stall von Bethlehem“ mit der Krippe und den bekannten Wandgemälden darf ­natürlich nicht fehlen.

Auch wenn er es nicht pünktlich zur Eröffnung schafft, so hat der Weihnachtsmann mit seiner roten Kutte und dem weißen Vollbart schon jetzt sein Kommen für den 30. November sowie 10., 14., 17. und 21. Dezember jeweils um 17.30 Uhr angekündigt. Der Nikolaus kommt selbstverständlich am 6. Dezember um 18 Uhr vorbei.

Kulinarisch gesehen können sich die Besucher ebenfalls auf bewährte Schmankerl wie Knipp, Bratwurst und Pommes sowie Kartoffelpuffer und süße Leckereien freuen. Neu im Angebot sind Pilze aus der Pfanne und Grünkohl.Für passende Getränke wie Glühwein, Feuerzangenbowle, Flöff und Kinderpunsch sorgen wie gewohnt der Pfälzer Weintreff, der Kirchweyher Hof, Die Zapferei und Petra Carstens. Erstmals wird auch die Brennerei Glaser mit selbstgebrannten Brandweinen und Likör beim Budenzauber vertreten sein.

Laut der Organisatoren sollte sich jeder in der Vorweihnachtszeit ein wenig Zeit nehmen, um gemütlich und entspannt durch die kleine Hüttenstadt auf dem Weyher Marktplatz zu bummeln. Neben Tiffany-Glaskunst werden unter anderem selbstgemachte Dekorationen, kleine Spielwaren sowie Mützen und Selbstgestricktes angeboten. „Das Angebot ist wieder buntgemischt“, kündigt Antje Eggers an. Für die kleinen Gäste wird selbstverständlich auch die ganze Zeit über etwas geboten: Für sie stehen das beliebte Kinderkarussell und das Bungee-Springen für Kinder parat.

Geöffnet ist der 16. traditionelle „Weyhnachtsmarkt“ bis zum 23. Dezember ­jeweils montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtstag öffnet der Wintermarkt von 16 bis 21 Uhr und anschließend zu den bekannten Öffnungszeiten.